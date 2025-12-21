Lichterglanz und Weihnachtsmärkte: Das könnt Ihr am Sonntag in Leipzig unternehmen

Am Wochenende gibt es in Leipzig zahlreiche Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen. TAG24 gibt einen Überblick über alle Highlights.

Von Tamina Porada

Leipzig - Weihnachten steht kurz vor der Tür und während bei einigen Stress pur herrscht, sehnen sich andere nach einer ruhigen und entspannten Atmosphäre oder einem Ausgleich durch Sport. All das geht an diesem Wochenende in Leipzig. In den TAG24-Veranstaltungstipps verraten wir Euch, welche Events Ihr nicht verpassen dürft.

Weihnachtsmärkte außerhalb der Innenstadt

Werk 2 - Auf dem Werk-2-Gelände findet an diesem Wochenende das letzte Mal "Weihnachten am Kreuz 2025" statt. In den verschiedenen Hallen findet Ihr viel Selbstgemachtes, besondere Geschenke und Mitmachstände. Dazu gibt es verschiedene Food-Angebote und Veranstaltungen. Der Markt öffnet am Wochenende täglich ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Weihnachtsmarkt auf der Feinkost ist jedes Jahr sehr beliebt und wird gut angenommen. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa/ZB

Verkaufsoffener Sonntag

Innenstadt - Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, hat am Wochenende mehr Zeit, sie zu besorgen. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass einige Läden eventuell eigene Öffnungszeiten für diesen Tag festlegen und empfiehlt eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Eine Übersicht über mögliche Park-undRide-Parkplätze findet Ihr hier.

Die Geschäfte öffnen kurz vor Weihnachten zum letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Single-Bingo im Platzhirsch Leipzig

Platzhirsch Leipzig - Ihr seid noch auf der Suche nach der Richtigen oder dem Richtigen? Vielleicht findet Ihr sie oder ihn ja beim Single Bingo im Restaurant Platzhirsch in der Riemannstraße/Harkortstraße. Der Abend beginnt mit einer kurzen Vorstellungsrunde, bevor es zum Bingo übergeht, begleitet von Musik. Die Singles im Haus können sich auf humorvolle Weise kennen- und vielleicht auch lieben lernen - wenn das Herzblatt nicht dabei ist, könnt Ihr Euch immer noch mit gutem Essen und leckeren Getränken trösten. Los geht's ab 20 Uhr. Es ist ein Kulturbeitrag von zehn Euro fällig.