Lichterglanz und Weihnachtsmärkte: Das könnt Ihr am Sonntag in Leipzig unternehmen
Leipzig - Weihnachten steht kurz vor der Tür und während bei einigen Stress pur herrscht, sehnen sich andere nach einer ruhigen und entspannten Atmosphäre oder einem Ausgleich durch Sport. All das geht an diesem Wochenende in Leipzig. In den TAG24-Veranstaltungstipps verraten wir Euch, welche Events Ihr nicht verpassen dürft.
Weihnachtsmärkte außerhalb der Innenstadt
Werk 2 - Auf dem Werk-2-Gelände findet an diesem Wochenende das letzte Mal "Weihnachten am Kreuz 2025" statt. In den verschiedenen Hallen findet Ihr viel Selbstgemachtes, besondere Geschenke und Mitmachstände. Dazu gibt es verschiedene Food-Angebote und Veranstaltungen.
Der Markt öffnet am Wochenende täglich ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Verkaufsoffener Sonntag
Innenstadt - Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, hat am Wochenende mehr Zeit, sie zu besorgen. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr.
Die Stadt weist darauf hin, dass einige Läden eventuell eigene Öffnungszeiten für diesen Tag festlegen und empfiehlt eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Eine Übersicht über mögliche Park-undRide-Parkplätze findet Ihr hier.
Single-Bingo im Platzhirsch Leipzig
Platzhirsch Leipzig - Ihr seid noch auf der Suche nach der Richtigen oder dem Richtigen? Vielleicht findet Ihr sie oder ihn ja beim Single Bingo im Restaurant Platzhirsch in der Riemannstraße/Harkortstraße.
Der Abend beginnt mit einer kurzen Vorstellungsrunde, bevor es zum Bingo übergeht, begleitet von Musik. Die Singles im Haus können sich auf humorvolle Weise kennen- und vielleicht auch lieben lernen - wenn das Herzblatt nicht dabei ist, könnt Ihr Euch immer noch mit gutem Essen und leckeren Getränken trösten.
Los geht's ab 20 Uhr. Es ist ein Kulturbeitrag von zehn Euro fällig.
Egal, ob Ihr besinnlich mit einer Tasse Glühwein oder Kinderpunsch anstoßt und dabei die vierte Kerze auf dem Adventskranz anzündet oder Euch beim Laufen auspowert, TAG24 wünscht ein schönes Wochenende.
Titelfoto: Bildmontage: Waltraud Grubitzsch/dpa/ZB; Daniel Vogl/dpa; Jan Woitas/dpa; PR/Sparkassen-Sonnenwendlauf