Matthias Reim arbeitet an neuem Album: "Ich bin mittendrin"

Matthias Reim arbeitet an einem neuen Album. Zunächst stehen jedoch seine traditionellen Open-Air-Konzerte mit Auftritten unter anderem in Leipzig an.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Matthias Reim (67) ist zurück im Studio! Ein Jahr nach dem Release seines aktuellen Albums "Zeppelin" arbeitet der Schlager-Rocker an neuem Material. Zunächst stehen jedoch erst einmal seine traditionellen Open-Air-Konzerte an. TAG24 verriet der Sänger, worauf sich seine Fans bei den Shows freuen können - und wie die Arbeiten am "Zeppelin"-Nachfolger laufen.

Matthias Reim (67) ist zurück! Neben den Vorbereitungen seiner diesjährigen Open Airs arbeitet die Schlagerikone auch an Material für ein neues Album. © Nico Schimmelpfennig Unter anderem Auftritte in Dresden (24./24. Mai) und Leipzig (30. Mai) stehen auf dem Tour-Plan des "Verdammt, ich lieb dich"-Sängers. Die Nachfrage in der sächsischen Landeshauptstadt war so hoch, dass Matthias Reim inzwischen sogar an zwei Abenden in die Junge Garde lädt. "Es wird immer größer und immer bunter und immer schöner", schwärmte der Schlagerstar von den anstehenden Konzerten. Auch er freue sich bereits auf die Shows. "Da wartet man eigentlich den ganzen Winter drauf." Die Vorbereitungen für die Open Airs würden bereits auf Hochtouren laufen, Proben geplant und über die Arrangements der Lieder gesprochen. "Da geht es beispielsweise darum, welche Songs nur kurz in Medleys angespielt werden", verriet der Sänger und legte mit einem verschmitzten Lächeln nach: "Und dann werde ich wieder angesprochen, warum ich genau die nicht ausgespielt habe, die sind doch so schön." Leipzig Lokal Oster-Segen für 100 Jahre alte Leipziger Dampflok "Lisa" Sein Team arbeite hart daran, die bereits traditionellen Konzerte immer weiter wachsen und zu einem Erlebnis werden zu lassen. "Genau deshalb kommen die Leute ja, weil sie das erleben wollen. Sie wollen sich selbst, ihr Leben und ihre Erinnerungen feiern. Da den perfekten Soundtrack beizusteuern, das ist meine Aufgabe." Hits wie "Idiot" und "Verdammt, ich lieb dich" seien dabei fest eingeplant und würden auch in Zukunft bei jedem Matthias-Reim-Konzert erklingen.

Matthias Reim zurück im Studio: "Bin dieses Mal megakreativ"