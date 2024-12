Max Herre und Joy Denalane in Leipzig: "Das letzte Mal hab ich hier vor leerem Haus gespielt"

Leipzig - Jede Menge Groove und gute Laune gab's am Montagabend im Leipziger Haus Auensee: Max Herre (51) und Joy Denalane (51) waren zu Gast in der Messestadt, Auftakt ihrer "Alles Liebe Tour '24". Dabei überraschte der Musiker gleich in den ersten Minuten mit einer ganz besonderen Ansage.

Der ehemalige "The Voice" -Juror und sein Team entschieden sich jedoch für eine andere Lösung: Statt die Show schlichtweg zu canceln, stellten sie kurzerhand einen Livestream auf YouTube auf die Beine. Zwei Stunden lieferten sie trotz aller Widrigkeiten großartige Musik und boten eine willkommene Abwechslung in schweren Zeiten. Auch heute noch kann das Konzert auf YouTube angeschaut werden.

Was war denn da los? Hat Max Herre tatsächlich in einem leeren Haus Auensee gespielt? Hatten die Fans ihn etwa verlassen? Nun ... Ja und nein.

Das Musiker-Paar (verliebten sich 1999 ineinander) hatte Anfang November das erste gemeinsame Album "Alles Liebe" herausgebracht. Klar, dass eine Tour da nicht lange auf sich warten lässt. © Silvio Bürger

Auch für Joy Denalane sollte es ein emotionaler Abend werden. "Dieser Song ist 2015 entstanden", sagte sie zu ihrem Hit "Zuhause", in dem sie sich mit Themen wie Alltagsrassismus und der eigenen Identität auseinandersetzt. "Eine Zeit, in der die Stimmung gekippt ist." Auch die heutige Zeit würde sie wieder stark an 2015 erinnern, so die Sängerin.

Auf eine Vorband hatte das Musiker-Paar verzichtet, stand stattdessen von Minute eins an selbst auf der Bühne und sorgte mehr als zweieinhalb Stunden lang für beste Unterhaltung. Neben gemeinsamen Krachern wie "Skyline" und "Mit Dir", mit dem Herre und Denalane 1999 ihren ersten gemeinsamen Hit lieferten, gaben sie sich dabei auch Raum für eigene Klassiker.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte dabei Denalane mit "Alles leuchtet", bei dem das Publikum im gut gefüllten Haus Auensee den Chorus lautstark mitsang. Und natürlich durfte auch Herres Über-Hit "A-N-N-A" nicht fehlen!