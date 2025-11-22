Märkte, Messen und ganz große Emotionen: Das ist an diesem Wochenende in Leipzig los

Am Wochenende in Leipzig stehen mehrere Messen, Märkte und viel Live-Sport an. TAG24 fasst die besten Veranstaltungen zusammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ihr sucht nach seltenen Schätzen, wollt einfach nur ein bisschen stöbern und Euch inspirieren lassen oder bei packendem Live-Sport mitfiebern? Dann haben wir in den TAG24-Veranstaltungstipps einige Ideen, was Ihr an diesem Wochenende in Leipzig unternehmen könnt.

Touristik & Caravaning 2025

Leipziger Messe - Das Jahr ist fast um und das ist der perfekte Zeitpunkt, um schon mal an den Urlaub im kommenden Jahr zu denken. Egal, ob im Inland oder im Ausland, wer noch Inspiration sucht, wird auf der Touristik & Caravaning 2025 fündig. Bei Mitteldeutschlands größter Urlaubsmesse präsentieren sich rund 500 Aussteller. Neben Reisetrends, aktuellen Neuheiten und allem, was man für den nächsten Traumurlaub braucht, werden außerdem die neuesten Caravaning-Modelle ausgestellt. Die Messe öffnet Samstag und Sonntag um 10 Uhr. Tickets gibt es online ab 16 Euro und an der Kasse vor Ort gegen einen Aufpreis. Am Familientag am Sonntag haben alle Kinder freien Eintritt, wenn sie von zwei Erwachsenen begleitet werden, die das Familienticket im Online-Shop gebucht haben.

In mehreren Hallen zeigen Aussteller alles, was man zum Thema Reisen wissen muss. (Archivbild) © Messe Stuttgart

Märkte zum Stöbern und Shoppen

7030 PopUp-Store - Fans von Vintage-Möbeln und Kleidung wird beim PopUp-Store von 7030 und der Möbelkooperative Süd das Herz höher schlagen. Vom 22. bis zum 29. November gibt es feinste Möbel, Vasen, Klamotten und Krimskrams in der Richard-Lehmann-Straße 47a. Am Samstag hat der Shop zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet.

Herbstflohmarkt im Drei der Münze - Am Sonntag lädt das Drei der Münze in der Münzgasse 28 zu einem gemütlichen Flohmarkt im Café. Es ist bereits die zweite Auflage des Flohmarkts und wieder gibt feinste Second-Hand-Mode bei cooler Musik und einer entspannten Atmosphäre. Dazu könnt Ihr die Spezialitäten des Cafés genießen und Euch einen schönen Nachmittag machen. Los geht's um 12 Uhr.

FAUNA X FLORA Kunstmarkt - Wer schon in Weihnachtsstimmung ist und nach Geschenken sucht, für den könnte der Kunstweihnachtsmarkt von Fauna x Flora in der Naumburger Straße 38a in Plagwitz das Richtige sein. Am Sonntag von 12 bis 18 Uhr bieten lokale Künstler ihre Drucke, Keramik, Schmuck und viele weitere kreative Produkte an. Dazu gibt's Glühwein, heiße Schoki, Kaffee und Kuchen.

Alte und neue Schätze findet Ihr bei den verschiedenen Märkten in Leipzig. (Symbolbild) © 123RF/teksomolika

Jobmesse Leipzig

Kongresshalle am Zoo Leipzig - Egal, ob man auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einem Praktikum oder nach einem Neustart in einer anderen Branche ist, auf der 7. Jobmesse gibt es die Möglichkeit in Kontakt mit lokalen Unternehmen zu kommen. Rund 70 Firmen aus verschiedenen Bereichen sind vor Ort und wollen ihre offenen Stellen durch geeignete Fachkräfte füllen. Die Messe ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Jobmesse findet in der Kongresshalle am Zoo statt. (Archivbild) © Leipziger Messe

Spitzensport live erleben

RB Leipzig Frauen gegen VfL Wolfsburg - Für die Fußballfrauen von RB steht am Sonntag ein echtes Top-Spiel an. Die mehrfachen deutschen Meisterinnen und DFB-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg reisen für den 11. Bundesliga-Spieltag an. Anpfiff ist um 12 Uhr an der RB Leipzig Fußball-Akademie am Cottaweg 7. Tickets gibt es online schon ab 9 Euro.

RB Leipzig gegen Werder Bremen - Auch die Männer von RB Leipzig müssen am Sonntag wieder ran. Sie empfangen Werder Bremen. Leipzigs Trainer Ole Werner (37) trifft wieder auf seinen Ex-Klub und will wichtige Punkte mitnehmen, um weiterhin der erste Verfolger hinter den Bayern zu bleiben. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Tickets im Fanbereich gibt es online ab 18 Euro, auf der neutralen Tribüne ab 28 Euro.

KSW IceFighters Leipzig gegen Hannover Indians - Und auch auf dem Eis wird es am Sonntag wieder heiß. Die IceFighters Leipzig müssen ran gegen den aktuellen Tabellenführer aus Hannover. Den spannenden Fight im anonaICEDOME seht Ihr schon ab 17 Euro für einen Stehplatz und vereinzelt gibt es noch Sitzplätze ab 20 Euro. Tickets bekommt Ihr online.

Echte Emotionen und Freude gibts am Sonntag, denn gleich zwei Teams von RB Leipzig sind gefragt. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa