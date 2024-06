Ob Regen oder Sonnenschein: Das geht am Sonntag in Leipzig

Worauf Ihr Euch an diesem Wochenende freuen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Schlechtwetter-Vorhersage hin oder her! Auch am Sonntag gilt für die Leipziger: "Wir sind nicht aus Zucker!" Worauf Ihr Euch an diesem Wochenende freuen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Familienfest im Alfred-Kunze-Sportpark

Im Alfred-Kunze-Sportpark wird schon ab 9 Uhr gefeiert. Bereits zum vierten Mal veranstaltet die BSG Chemie Leipzig ein Familienfest für Klein und Groß. Ob Pony-Reiten, Bungee-Trampolin, Karussell, Hüpfburg oder so manche Fußball-Aktion: Hier wird reichlich Programm geboten. Also schnappt Euch Eure Liebsten und schaut vorbei. Mehr über die Party erfahrt Ihr auf Chemie-Leipzig.de.

Egal ob Hüpfburg oder Karussell: Beim Familienfest im Alfred-Kunze-Sportpark erwarten Euch einige Überraschungen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Kakteen-Schau im Botanischen Garten

Außergewöhnliche Formen und gefährliche Stacheln bringen von 10 bis 18 Uhr die Besucher des Botanischen Gartens zum Staunen. Bei der Kakteen-Schau im Botanischen Garten zeigen die Experten des grünen Daumens ihre ausgefallensten Exoten, gigantischen Prachtstücke und seltensten Raritäten. Auf lw.Uni-Leipzig.de findet Ihr die Eintrittspreise, Adresse und Co.

Im Botanischen Garten ragen die exotischsten Kakteen in unermessliche Höhen. © Emily Mittmann

Leipziger Stadtfest

Fünf große Bühnen heizen Leipzig seit Freitag schon so richtig ein. Noch ein letztes Mal könnt Ihr am Sonntag auf dem Markt, dem Augustusplatz und dem Wilhelm-Leuschner-Platz Programmpunkte genießen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So startet der Tag ab 11 Uhr auf dem Markt mit dem ökumenischen Gottesdienst, bevor am Nachmittag am Wilhelm-Leuschner-Platz abgerockt werden kann. Das komplette Programm des diesjährigen Leipziger Stadtfests findet Ihr auf Leipzig.de.

Am Sonntag bekommt Ihr zum letzten Mal die Chance, das Programm des diesjährigen Leipziger Stadtfests zu genießen. © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

"Film ab!" im Leipziger Wildpark

Schauspieler Thorsten Wolf (59), bekannt als Cheftierpfleger Conny Weidner der Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens", nimmt Euch mit auf eine spannende Führung durch den Wildpark. In "Film ab!" gewährt der Leipziger einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, teilt interessante Infos über den Drehort und erzählt mit viel Witz und Humor so manche Anekdote aus 20 Jahren "Tierärztin Dr. Mertens". Treff für die einzigartige Führung ist um 10.45 Uhr am Hakenteich. Tickets gibt's auf Central-Kabarett.de.

In "Film ab!" führt Schauspieler Thorsten Wolf (59) seine Gäste durch den Leipziger Wildpark, der regelmäßig als Drehort für die ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" dient. © Emily Mittmann

"Simon & Garfunkel"-Tribute im Kupfersaal

Zusammen mit der Philharmonie Leipzig präsentiert das "Duo Graceland" eine einzigartige Show mit den besten Hits einer erfolgreichen Band. In Anlehnung an das legendäre Konzert von Simon & Garfunkel ("The Sound of Silence") 1981 im New Yorker Central Park sorgen Thomas Wacker (Stimme von Paul Simon) und Thorsten Gary (Stimme von Art Garfunkel) im Kupfersaal für Gänsehaut. Los geht's um 19.30 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf Kupfersaal.de.

Die Simon & Garfunkel Tribute-Band "Duo Graceland" sorgt ab 19.30 Uhr für Gänsehaut im Kupfersaal. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto