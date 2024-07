Party, Radrennen, Konzert: Das ist diese Woche in Leipzig los

Ein Event jagt in Leipzig das nächste. Worauf Ihr Euch in dieser Woche freuen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ein Event jagt in Leipzig das nächste. Worauf Ihr Euch in dieser Woche freuen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Party in Leipzigs Innenstadt

Der Petersbogen und die Stadt Leipzig laden täglich zum Burgplatzsommer inmitten der Innenstadt ein. Das Programm startet ab 10 Uhr mit Spiel, Spaß und Sport für die Kids. Ab 14 Uhr könnt Ihr zu Moderation, Loungemusik und abwechslungsreichen Kreativ-Angeboten in den Nachmittag starten. Ab 17 Uhr verwandelt sich der Burgplatz schließlich in eine After-Work-Lounge samt DJ. Das detaillierte Programm für Euren Sommerabend findet Ihr auf Petersbogen-Leipzig.de.

Bis zum 9. August verwandelt sich der Burgplatzsommer in eine Wohlfühloase für alle Leipziger. © Stadt Leipzig/CC-BY Tom Thiele

Leipziger Schulparty (am Donnerstag)

Vor Ende der Sommerferien könnt Ihr es bei der Schulparty im Herr Kauzig noch einmal so richtig krachen lassen. Der Startschuss für alle Jungs und Mädels ab 14 Jahren fällt um 19 Uhr, sodass schon früh für ordentlich Stimmung gesorgt ist. Damit die Party auch wirklich nach Eurem Geschmack ist, habt Ihr sogar die Möglichkeit, noch ein paar Songwünsche abzugeben. Also worauf wartet Ihr? Meldet Euch auf LeipzigerSchulparty.de an und schnappt Euch ein paar Tickets.

Noch ein letztes Mal könnt Ihr bei der Schulparty im Herr Kauzig die Ferien feiern. © 123RF/pressmaster

Kindernachtrennen (am Freitag)

Zum 20. Mal startet auf der Leipziger Radrennbahn das Kindernachtrennen. Mit Getränke- und Würstchengutschein wollen die Veranstalter das Jubiläumsjahr mit Euch natürlich so richtig feiern. Unter dem Motto "Helden der Kindernacht" erwarten Euch neben einem spannenden Rennen noch zahlreiche weitere Attraktionen. Infos zu den Anforderungen an Eure Fahrräder, Anmeldung und Co. gibt es auf Kindernachtrennen.de.

Am Freitag heißt es, Stützräder ab und Abfahrt! Zum 20. Mal startet auf der Leipziger Radrennbahn das Kindernachtrennen. (Symbolbild) © 123RF/stopabox

SDP-Konzert (am Freitag)

Ein weiteres Jubiläum ist der 25. Geburtstag des Berliner Duos SDP! Mit Songs wie "Ich will nur, dass du weißt" und "Ne Leiche" stürmten Vincent Stein (40) und Dag-Alexis Kopplin (41) in den vergangenen Jahren die Charts. Nun möchten sie den Erfolg, ihre Fans und sich selbst auf einer großen Open-Air-Tournee feiern.

Das Berliner Duo SDP feiert seinen 25. Geburtstag. Am Freitag wollen sie mit den Leipzigerinnen und Leipzigern auf der Festwiese feiern. © Rolf Vennenbernd/dpa