Leipziger Weinfest wächst: Auch hier wird es den edlen Tropfen fast zwei Wochen lang geben

Leipzig - Aufgrund zahlreicher Bewerber wächst das 25. Leipziger Weinfest so weit, dass die eigentlich geplante Fläche des Marktes nicht länger ausreicht.

Alles in Kürze

Das Angebot auf dem Marktplatz wird in diesem Jahr erstmal durch sechs weitere Stände in der Petersstraße ergänzt. © Emily Mittmann

Ab kommenden Mittwoch ist es wieder so weit: Fast zwei Wochen lang lädt das Leipziger Weinfest Feinschmecker und Genießer täglich zum Verkosten ein.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Weine aus nah und fern freuen. So werde es unter anderem Angebote aus Frankreich, Australien, Kalifornien und Südafrika geben. Aber auch die Region rundum Leipzig sei mit zehn sächsischen Weinbaubetrieben und drei Ständen aus der Region Saale-Unstrut gut aufgestellt.

"Das Weinfest hat sich mittlerweile auch in Winzerkreisen herumgesprochen, wir haben in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs an Bewerbern", erklärte Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert.

"Wir nutzen diese Nachfrage, um die Fläche des Weinfestes bis in die angrenzende Petersstraße zu erweitern."