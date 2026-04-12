"Schlagernacht des Jahres": Kerstin Ott, Matthias Reim und Co. liefern Konzert-Marathon in Leipzig

Leipzig - Die Erfolgsreihe "Schlagernacht des Jahres" hat erneut halt in Leipzig gemacht - und dabei bewiesen, dass sie nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

Die "Schlagernacht des Jahres" machte am Samstag in Leipzig halt und brachte zahlreiche Heldinnen und Helden der Volksmusik wie Kerstin Ott (44) mit. © Nico Schimmelpfennig

Schon am frühen Samstagabend strömten Tausende Fans zur Quarterback Immobilien Arena, um ihre Schlagerstars live zu erleben. Auf dem Programm standen große Namen wie Vicky Leandros (76), Kerstin Ott (44), Vincent Gross (29), Mickie Krause (55), aufstrebende Künstler wie Tim Peters (35) und Melissa Naschenweng (35) sorgten für frischen Wind im Line-up.

Bereits der Eröffnungsact Oli P. (47) ließ keinen Zweifel daran, wohin die Reise an diesem Abend gehen würde: Mit einem energiegeladenen Auftritt, eingängigen Beats und jeder Menge Charme brachte er die Halle binnen Minuten zum Kochen. Unterstützt von spektakulären Feuereffekten stieg nicht nur die Temperatur in der Arena spürbar, auch die Stimmung erreichte früh ihren ersten Höhepunkt.

Gleichzeitig hielt es viele Besucher nicht mehr auf ihren Sitzen und die ersten Tanzflächen entstanden direkt zwischen den Stuhlreihen.

Im weiteren Verlauf des Abends reihte sich Hit an Hit. Als Ben Zucker (42) seinen Erfolgssong "Was für eine geile Zeit" anstimmte, bebte die Arena förmlich. Der wuchtige Bass dröhnte aus den Lautsprechern, während Tausende Stimmen textsicher mitsangen und den Moment zelebrierte. Ganz im Sinne des Songtitels.