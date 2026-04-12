"Schlagernacht des Jahres": Kerstin Ott, Matthias Reim und Co. liefern Konzert-Marathon in Leipzig
Von Nico Schimmelpfennig
Leipzig - Die Erfolgsreihe "Schlagernacht des Jahres" hat erneut halt in Leipzig gemacht - und dabei bewiesen, dass sie nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.
Schon am frühen Samstagabend strömten Tausende Fans zur Quarterback Immobilien Arena, um ihre Schlagerstars live zu erleben. Auf dem Programm standen große Namen wie Vicky Leandros (76), Kerstin Ott (44), Vincent Gross (29), Mickie Krause (55), aufstrebende Künstler wie Tim Peters (35) und Melissa Naschenweng (35) sorgten für frischen Wind im Line-up.
Bereits der Eröffnungsact Oli P. (47) ließ keinen Zweifel daran, wohin die Reise an diesem Abend gehen würde: Mit einem energiegeladenen Auftritt, eingängigen Beats und jeder Menge Charme brachte er die Halle binnen Minuten zum Kochen. Unterstützt von spektakulären Feuereffekten stieg nicht nur die Temperatur in der Arena spürbar, auch die Stimmung erreichte früh ihren ersten Höhepunkt.
Gleichzeitig hielt es viele Besucher nicht mehr auf ihren Sitzen und die ersten Tanzflächen entstanden direkt zwischen den Stuhlreihen.
Im weiteren Verlauf des Abends reihte sich Hit an Hit. Als Ben Zucker (42) seinen Erfolgssong "Was für eine geile Zeit" anstimmte, bebte die Arena förmlich. Der wuchtige Bass dröhnte aus den Lautsprechern, während Tausende Stimmen textsicher mitsangen und den Moment zelebrierte. Ganz im Sinne des Songtitels.
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Den Höhepunkt lieferten voXXclub und Anna-Maria Zimmermann
Nach einer kurzen Verschnaufpause übernahm Vincent Gross die Bühne und knüpfte mit seinen bekannten "Getränke-Hits" nahtlos an die ausgelassene Stimmung an. Die beiden Gentlemen des Abends Semino Rossi (63) und Andy Borg (65) boten auch was für die ältere Generation, die es sich auf den Rängen gemütlich gemacht hatte.
Der unbestrittene Höhepunkt des Abends folgte jedoch mit dem Auftritt von Matthias Reim (68). Als die ersten Töne seines Kult-Hits "Verdammt, ich lieb dich" erklangen, verwandelte sich die gesamte Arena in einen einzigen Chor. Jung und Alt sangen jede Zeile mit. Ein Gänsehautmoment, der eindrucksvoll zeigte, wie zeitlos Schlager sein kann.
Den stimmungsvollen Schlusspunkt setzten schließlich voXXclub sowie Anna-Maria Zimmermann (37). Mit energiegeladenen Performances und jeder Menge Partylaune führten sie das Publikum durch das große Finale. Ein gewaltiger Konfettiregen, der sich über die Menge ergoss, bildete den krönenden Abschluss eines über sechs Stunden dauernden Konzertmarathons.
Eines ist jetzt schon sicher: Auch im kommenden Jahr wird die "Schlager Nacht des Jahres" wieder in Leipzig Station machen. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 24. April 2027 wird die QUARTERBACK Immobilien ARENA erneut zum Schauplatz eines unvergesslichen Schlagerabends. Bis dahin müssen Fans jedoch nicht lange warten: Viele der auftretenden Künstler werden bereits zuvor mit eigenen Konzerten in der Region rund um Leipzig zu erleben sein.
Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig