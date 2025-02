Schmutzki kommen mit neuem Album nach Leipzig: Wie viel Bier fließt auf euren Konzerten?

Schmutzki bringen am Freitag ihr neues Album raus, bevor es im März auf große Tour geht. Unter anderem auf dem Plan: die Messestadt Leipzig.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Freunde des gepflegten Punkrock aufgepasst: Schmutzki bringen am Freitag ihr neues Album raus, bevor es im März auf große Tour geht. Unter anderem auf dem Plan: die Messestadt Leipzig. Sänger und Gitarrist Beat Schmutz verriet im Gespräch mit TAG24, wie viel Bier auf einer Schmutzki-Show fließt und wie viel "Rage Against the Machine" die Jungs in ihrer Kindheit gehört haben, um auf den Titel ihrer neuen Platte zu kommen.

Schmutzki kommen im März nach Leipzig. © Lukas Held/Semmel Concerts "Rausch Against the Machine" lautet dieser nämlich. Ein Name, der, wie Beat verrät, einem Geistesblitz von Bassist Dany Horowitz entsprang. "Wir haben gleich gecheckt, ob es das schon gibt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass das nicht schon jemand hat. Als wir nichts gefunden haben, stand für uns fest, dass so die Platte heißen muss." Wie bei den legendären Vorbildern stecke auch in der neuen Platte jede Menge Gesellschaftskritik. "Bei all den Möglichkeiten, die uns neue Technologie bietet, schwingt da ja doch immer die Angst mit, dass sie uns irgendwann abhängt. Dass dann nur noch die Milliardäre Geld machen, während der Rest der Welt zu den Sklaven der KI wird. Was uns die KI aber nicht nehmen kann, ist der Rausch. Chaos mag sie ja gar nicht. Warum sie also nicht damit bekämpfen?" "Rausch Against the Machine" ist laut, schmutzig und verbindet die Punkrock-Attitüde des Trios wieder mit jeder Menge guter Laune. Gutes Beispiel: Die Single "Nichtsdestotrotz", die so aggressiv, wütend und energiegeladen daherkommt wie kaum ein anderer Song auf der Platte. Leipzig Lokal Leipziger Zeltstadt plötzlich wie ausgestorben: Wie geht es hier jetzt weiter? "Den Song hat Dany geschrieben und er sollte natürlich auch so rüberkommen mit den Gang-Vocals und dem rasanten Tempo", erinnert sich Beat. "Dazu konnten wir schönerweise unseren Freund Axel Kurth von WIZO dazu gewinnen, die Strophen zu singen, was dem Ganzen auch nochmal viel Kraft gibt."

Schmutzki über Rage Against the Machine: "In unserer Jugend sind wir da nicht dran vorbeigekommen"