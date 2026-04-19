Schnäppchen jagen und großes Spenden-Fest: Mit diesen Events wird Euer Sonntag zum Highlight
Leipzig - Der Sonntag ist da, da zieht es so manchen Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.
Zocken beim Gaming-Event
Seehausen - Gamer kommen am Wochenende auf der Leipziger Messe auf ihre Kosten: Zum vierten Mal dreht sich beim Gaming Festival CAGGTUS alles rund ums Zocken, Gaming-Kultur und das gemeinsame Erlebnis. Außerdem findet hier auch die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum statt, die bereits am Donnerstag startete und bis Sonntag um 16 Uhr läuft.
Öffnungszeiten: Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets gibt auf der Webseite der Messe.
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FIRST LEGO League Finale
Zentrum - Kinder an die Macht: Am Wochenende präsentieren beim großen "FIRST LEGO League Finale" im Neuen Rathaus Kinder und Jugendliche unter dem Motto "Unearthed - Was liegt unter der Oberfläche?" ihre Forschungsprojekte und LEGO-Roboterlösungen. 25 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten gegeneinander an. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen.
Der Eintritt ist kostenlos, Besucher haben am Sonntag von 8.45 bis 19 Uhr Zutritt.
Flohmärkte
Eutritzsch - Am Sonntag gibt es einige Flohmärkte in der Stadt, darunter der Floh- und Pflanzenmarkt im TV-Club. Hier könnt Ihr natürlich nicht nur das ein oder andere Schnäppchen entdecken, sondern auch allerlei Pflanzen für drinnen und draußen. Der Markt ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet.
Connewitz - Den etwas anderen Markt findet Ihr am Sonntag von 13 bis 19 Uhr im Werk 2: In den Hallen A und D findet der Dark Markt statt. Hier gibt es neue und gebrauchte Gothic- und Alternative-Klamotten, Schmuck, Kunst und alles, was das Goth-Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.
Familienfest für den guten Zweck am Cossi
Markkleeberg - Zum dritten Mal findet am Sonntag am Pier 1 am Cospudener See der Borsteltag statt, ein großes Benefiz-Familienfest zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. Besucher bekommen ein buntes Programm geboten - von Mitmach-Aktionen über Fahrten auf dem See bis hin zu leckerem Essen ist alles dabei. Verschiedene Sportspiele und eine Hüpfburg dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Mittelpunkt steht natürlich der gute Zweck: Ziel ist es, Spenden von 10.000 Euro zu sammeln.
Das Fest findet von 11 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei, kommt also zahlreich vorbei.
TAG24 wünscht Euch einen schönen und entspannten Sonntag.
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Messe | Niclas Schmidt, 123RF/pierreolivierclement, 123RF/rutchapong