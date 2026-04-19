19.04.2026 07:33 Schnäppchen jagen und großes Spenden-Fest: Mit diesen Events wird Euer Sonntag zum Highlight

er Sonntag ist da, da zieht es so manchen Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Sonntag ist da, da zieht es so manchen Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Zocken beim Gaming-Event

Seehausen - Gamer kommen am Wochenende auf der Leipziger Messe auf ihre Kosten: Zum vierten Mal dreht sich beim Gaming Festival CAGGTUS alles rund ums Zocken, Gaming-Kultur und das gemeinsame Erlebnis. Außerdem findet hier auch die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum statt, die bereits am Donnerstag startete und bis Sonntag um 16 Uhr läuft. Öffnungszeiten: Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets gibt auf der Webseite der Messe.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Wer es liebt zu zocken, ist bei der CAGGTUS Leipzig genau richtig. © Leipziger Messe | Niclas Schmidt

FIRST LEGO League Finale

Zentrum - Kinder an die Macht: Am Wochenende präsentieren beim großen "FIRST LEGO League Finale" im Neuen Rathaus Kinder und Jugendliche unter dem Motto "Unearthed - Was liegt unter der Oberfläche?" ihre Forschungsprojekte und LEGO-Roboterlösungen. 25 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten gegeneinander an. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen. Der Eintritt ist kostenlos, Besucher haben am Sonntag von 8.45 bis 19 Uhr Zutritt.

LEGO mal anders: Junge Forschende haben sich einiges einfallen lassen. © HANDS on TECHNOLOGY e.V.

Flohmärkte

Eutritzsch - Am Sonntag gibt es einige Flohmärkte in der Stadt, darunter der Floh- und Pflanzenmarkt im TV-Club. Hier könnt Ihr natürlich nicht nur das ein oder andere Schnäppchen entdecken, sondern auch allerlei Pflanzen für drinnen und draußen. Der Markt ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Connewitz - Den etwas anderen Markt findet Ihr am Sonntag von 13 bis 19 Uhr im Werk 2: In den Hallen A und D findet der Dark Markt statt. Hier gibt es neue und gebrauchte Gothic- und Alternative-Klamotten, Schmuck, Kunst und alles, was das Goth-Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.

Auf den zahlreichen Flohmärkten wird sicher jeder Schnäppchenjäger fündig. © 123rf/pierreolivierclement

Familienfest für den guten Zweck am Cossi

Essen, spielen, Spaß haben und spenden könnt Ihr am Sonntag in Markkleeberg. © 123RF/rutchapong