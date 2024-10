Semesterauftakt und Volksfeste: Hier steppt in Leipzig der Bär

Welche Veranstaltungen Ihr Euch keinesfalls entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Pünktlich zum Semesterstart übernehmen die Studenten wieder die Messestadt. Dementsprechend dürft Ihr Euch in dieser Woche in Leipzig auf zahlreiche Partys, Konzerte und Co. freuen. Egal, ob Student oder nicht, welche Veranstaltungen Ihr Euch keinesfalls entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Irish Folk Fest" im Gewandhaus (am Dienstag)

Am Dienstag rüttelt das "Irish Folk Fest" das Gewandhaus wach. Unter dem Motto "Fair Play" geht es mit der diesjährigen Tour in die 51. Runde, womit es zu Europas ältesten Kulturveranstaltungen zählt. In diesem Jahr mit dabei sind die Bands "3 on the Bund", "Eva Coyle & Friends" sowie "RealRythm" und Tom Byrne. Das dreistündige Konzert startet um 20 Uhr im Gewandhaus. Tickets bekommt Ihr auf Gewandhausorchester.de.

Am Dienstag begrüßt das Gewandhaus das "Irisch Folks Fest". © 123RF/pablo1960

"Spangenberg plays Nirvana" im Gewandhaus (am Donnerstag)

Anders, als man vielleicht denken könnte, handelt es sich bei "Spangenberg plays Nirvana" nicht um eine weitere "Nirvana"-Coverband. Denn Christoph Stangenberg präsentiert Songs wie "Smells Like Teen-Spirit" (1991) oder "Come As You Are" (1992) auf eine nie zuvor dagewesene Weise. Ganz ohne Schlagzeug, Gitarre oder den Versuch, Kurt Cobains Stimme nachzuahmen, spielt der Pianist die Songs auf dem Klavier. Auch hier startet das Konzert um 20 Uhr. Karten gibt es sowohl auf Gewandhausorchester.de als auch auf Eventim.de.

Pianist Christoph Stangenberg spielt Nirvanas größte Hits auf dem Klavier. (Symbolbild) © 123Rf/olegdudko

Semesterauftaktparty im TV Club (am Donnerstag)

Erstis aufgepasst! Schnappt Euch Eure Immatrikulationsbescheinigung und auf geht's in den TV-Club. Denn alle, die in diesem Wintersemester ihr Studium beginnen, kommen kostenlos rein. Die Studentenband "Schameleons", die "Disharmonisten" und DJ Jupo sorgen für Musik. Um für 2 Euro eintreten zu dürfen, sollten auch alle anderen Studis ihren Studentenausweis nicht vergessen. Was Ihr ansonsten bezahlt sowie viele weitere Infos, erfahrt Ihr auf TV-Club-Leipzig.de.

Der TV-Club feiert am Donnerstag Semesterauftaktparty. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel

"Steve 'n' Seagulls" im Anker (am Freitag)

Im Rahmen ihrer Tour besucht die finnische Countryband "Steve 'n' Seagulls" am Freitag die Messestadt. Mit ihrem neuesten Album "Another Miracle" (2020) und Songs wie "Lion Tamer" im Gepäck freuen sie sich darauf, mit den Leipzigern zu feiern. Los geht es um 20 Uhr im ANKER in der Renftstraße 1. Auf Eventim.de könnt Ihr vorab Karten ergattern.

Die finnische Countryband "Steve 'n' Seagulls" ist am Freitag im ANKER zu Gast. (Symbolbild) © 123RF/burdyak

Ü-30-Party im TwentyOne (am Freitag)

Am Freitag bebt wieder die Gottschedstraße, wenn einer der modernsten Clubs Mitteldeutschlands zur Ü-30-Party lädt.

Bei der Ü-30-Party im TwentyOne könnt Ihr schon am Freitag den Stress der Woche abschütteln. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral