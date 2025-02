Staunen, Feiern, Bummeln: 10 Veranstaltungstipps für Leipzigs letztes Februar-Wochenende

In Leipzig gibt es an diesem Wochenende einiges zu entdecken. Welche Veranstaltungen Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Orchideenschau im Botanischen Garten (Samstag und Sonntag)

Ab Samstag öffnet im Botanischen Garten der Universität Leipzig zum 40. Mal die Orchideenschau. Alle Jahre wieder präsentiert der Förderverein die exotischsten Variationen der blütengewaltigsten Pflanzenfamilie. Über Tausend Pflanzen mit mehr als Zehntausend Blüten kann man bis zum 2. März täglich von 10 bis 18 Uhr sehen. Der Eintritt kostet Euch 8 Euro. Einige der Schönheiten könnt Ihr sogar mit nach Hause nehmen.

Bei der Orchideenschau im Botanischen Garten könnt Ihr am Samstag wieder die exotischsten Variationen sehen. © Emily Mittmann

Wildparkführung mit Schaufütterung (am Samstag)

Am Samstag nimmt Euch Förster Ralf Hermann mit auf eine Führung durch Leipzigs Wildpark. Dabei stellt er die verschiedenen Tierarten vor. Während der Fütterung stellt sich der Experte selbstverständlich auch den zahlreichen Fragen der Besucher. Treff ist um 10 Uhr am Luchsgehege. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro.

Am Samstag könnt Ihr all Eure Fragen zu den Tieren des Wildparks loswerden. © Emily Mittmann

Spinnereiführung (am Samstag)

Industrieller Charme und jede Menge Kunst: Damit verbindet man die Spinnerei im Leipziger Westen heute. Was sich jedoch hinter den alten Backsteinmauern versteckt, bleibt für die meisten ein Rätsel. Am Samstag gewährt eine Führung über das Gelände Einblicke in die Geschichte der ehemaligen Fabrik. Zudem führt sie die Gäste durch drei der Galerien und eine Werkstatt. Für 12 Euro pro Person könnt Ihr Euch auf Spinnerei.de vorab anmelden. Die Tour startet um 12 und um 15 Uhr.

Bei der Führung durch die Spinnerei könnt Ihr am Samstag einiges über ihre Geschichte lernen. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Lagerverkauf "War mal Deins" (am Samstag)

Shopping Queens und Kings aufgepasst! Das Secondhand- und Upcycling-Label "War mal Deins" veranstaltet am Samstag von 13 bis 17 Uhr in der Weißenfelser Straße 28 einen Lagerverkauf. Hier bekommt Ihr allerhand Vintage-Kleidungsstücke und Accessoires. Das Beste daran ist: Alle Stücke bekommt Ihr jeweils unter 10 Euro!

Beim Lagerverkauf von "War mal Deins" findet Ihr zahlreiche Secondhand-Stücke unter 10 Euro. © Lisa Marie Peisker

"The Rock 'n' Roll Wrestling Bash" im Felsenkeller (am Samstag)

Wrestling-Action und Rock 'n' Roll? Eine Kombination, die es durchaus in sich hat! "The Rock 'n' Roll Wrestling Bash" stürmt am Samstag die Bühne des Felsenkellers. Macht Euch gefasst auf eine explosive Mischung und eine krasse Show. Der Einlass startet um 19 Uhr. Tickets gibt's auf Felsenkeller-Leipzig.com.

Im Felsenkeller geht es am Samstag heiß her! "The Rock 'n' Roll Wrestling Bash" stürmt mit einer Mischung aus Wrestling und Rock 'n' Roll die Bühne. © Emily Mittmann

Singer-Songwriter-Konzert im Café Westen (am Samstag)

Bei freiem Eintritt könnt Ihr am Samstag im Café Westen drei verschiedenen Musikern lauschen. Mit dabei sind "Steen", Sarah Wendlandt und das Trio Mare. Genießt gefühlvolle Indie-, Country- und Jazz-Klänge. Das Singer-Songwriter-Konzert startet um 19 Uhr. Auf Café-Westen.de erfahrt Ihr mehr über die Künstler.

Das Café Westen lädt am Samstag zum Singer-Songwriter-Konzert. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

"04177 Records" in der "360 Grad Waschbar" (am Samstag)

In der außergewöhnlichen Location der "360 Grad Waschbar" ist am Samstag Party angesagt. Unter dem Motto "Waschen, Trocknen, Party" spielen verschiedene DJs House und Techno. Das Event startet um 22 Uhr.

In der "360 Grad Waschbar" legen am Samstag mehrere DJs auf. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Schlittschuhbahn und Winterferienspaß im Zoo Leipzig (am Sonntag)

Anlässlich der Winterferien bietet der Leipziger Zoo bis zum 2. März wieder ein umfangreiches Winterprogramm an. Das umfasst unter anderem verschiedene Touren, die so manches Zoo-Geheimnis lüften. So könnt Ihr am Sonntag um 10 Uhr eine Expedition in den Regenwald starten oder um 14 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Aquariums erhaschen. Ein besonderes Highlight ist auch die Schlittschuhbahn vor dem Restaurant Palmensaal, auf der die Besucher von 12 bis 18 Uhr Pirouetten drehen können. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Zoo-Leipzig.de.

Im Zoo Leipzig begeistert derzeit die Schlittschuhbahn vor dem Restaurant Palmensaal. © Zoo Leipzig

Flohmarkt Café Rosa (am Sonntag)

Das Café Rosa lädt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum entspannten Bummeln über den Flohmarkt ein. Von Klamotten über Schmuck bis hin zu selbstgemachten Einzelstücken und jeder Menge Kreativen soll es alles geben, was das Trödel-Herz begehrt. Abgesehen davon könnt Ihr währenddessen das gemütliche Ambiente des Cafés genießen.

Das Café Rosa veranstaltet am Sonntag einen Flohmarkt. © 123rf/piccia

Family Club Fasching im Spizz Club (am Sonntag)

Regelmäßig schmeißt der Family Club Partys für die ganze Familie. Am Sonntag heißt es nun "Helau" und "Alaaf". Samt Kinderschminken, Live-DJ, Schneemaschine, Neon-Artikel und vielen weiteren Überraschungen will man schließlich Fasching feiern.

Der Family Club feiert am Sonntag Fasching. © 123RF/alexraths