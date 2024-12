Stille Nacht, doch ordentlich was los! So wird Heiligabend in Leipzig ein Fest

Das Krippenspiel ist für so manche Familie an Weihnachten genauso unverzichtbar wie die Kugeln am Weihnachtsbaum. Um 14.30 Uhr beginnt in der Friedenskirche in Gohlis das Krippenspiel der Kinderkirche. Eine halbe Stunde später startet es mit dem Godly-Play-Konzept, also einer spielerischen Herangehensweise, auch in der Michaeliskirche. Auf Kirche-Leipzig.de findet Ihr außerdem eine Zusammenfassung aller Veranstaltungen am Abend.