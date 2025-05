24.05.2025 06:31 Trödelmarkt, Chornacht und Tanzfestival: Das bieten Leipzig und Umgebung an diesem Wochenende

Was steht am Wochenende in und um Leipzig an? Die Veranstaltungstipps geben Orientierung über Flohmärkte, Konzerte, Festivals, Workshops und Museen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch wenn die Wetteraussichten fürs Wochenende eher durchwachsen sind, bietet die Messestadt trotzdem genug Möglichkeiten für Unternehmungen. Was Ihr in Leipzig erleben und entdecken könnt, verraten wir Euch in den TAG24-Veranstaltungstipps. Stöbern und Entdecken Agra-Antikmarkt in Markkleeberg - Wie immer am letzten Wochenende des Monats erwartet Euch Europas größter Antikmarkt auf dem Agra-Gelände. Regelmäßig warten hier 500 bis 1000 Händler mit frischer Ware und antiken Schätzen auf Euch. Der Markt öffnet am Samstag um 8 Uhr seine Tore, der Eintritt ist wie immer frei. Wildpark Leipzig - Am Samstagabend um 20 Uhr gibt es im Rahmen der Naturschutzwoche eine Führung durch den Wildpark mit Fokus auf die Insekten- und Fledermausvielfalt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten werden gebeten, sich per Mail (stadtwaldranger@leipzig.de) anzumelden. Sport- und Outdoor-Flohmarkt Schladitz - Am Samstag und Sonntag bietet sich für Sportbegeisterte die Möglichkeit, neues Equipment zu erwerben oder den eigenen Outdoor-Artikeln ein zweites Leben zu geben. Auf dem Flohmarkt könnt Ihr Wander- und Sportbekleidung, Campingartikel und vieles mehr ergattern. Zudem warten spannende Workshops rund um Survival-Themen. Los gehts am Samstag um 10 Uhr, der Eintritt kostet pro Person 10 Euro. Mehr Infos findet ihr unter campdavid-Sportresort.de Auf dem Trödel- und Antikmarkt erwarten Euch Schätze aus verschiedensten Epochen. (Archivfoto) © Emily Mittmann Workshops für Kinder Naturkundemuseum - Am Samstag können Kinder im Alter von 6-12 Jahren in die geheimnisvolle Welt der Ozeane abtauchen und dabei ein einzigartiges Ökosystem und seine Bewohner kennenlernen. Der Workshop beginnt am Samstag um 10 Uhr und kostet 3 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0341-98221-0. Planetarium Halle - Ebenfalls am Samstag nimmt Hamster Eddie Kinder ab 6 Jahren mit auf eine Entdeckungsreise ins All. Spielerisch erfährt die ganze Familie, wie Flugzeuge und Raketen funktionieren und lernt gleichzeitig einiges über Aerodynamik, physikalische Gesetze und Astronomie. Los geht die Reise mit dem eifrigen Nagetier-Wissenschaftler um 11 Uhr, die Teilnahme kostet 5 Euro. Der Workshop bietet Kindern die Möglichkeit, die wichtigsten Bewohner der Meere kennenzulernen, wie etwa Korallen, geheimnisvolle Tiefseefische und mächtige Haie. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Gesang und Bühne Völkerschlachtdenkmal - Am Samstagabend lädt der Leipziger Chorverband wieder zur traditionellen "Langen Nacht der Chöre" in der monumentalen Kuppelhalle im Völkerschlachtdenkmal. 16 Chöre präsentieren ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Die Chornacht beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro, für Essen und Getränke ist gesorgt. Kirchruine Wachau - Ebenfalls am Samstag widmet sich eine Neuinterpretation von Shakespeares Hamlet der zeitlosen Frage: Was tun, wenn alles auf dem Spiel steht? Die Solo-Inszenierung vor der beeindruckenden Kulisse der Kirchenruine beginnt um 19 Uhr, Tickets gibt es im Internet und an der Abendkasse vor Ort. In der Kuppelhalle des Völkerschlachtdenkmals singen am Samstag unter anderem der Männerchor Borna, der Pop- und Jazzchor Westklang und der Leipziger Lehrerchor. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa Für Tanzbegeisterte und Nachteulen Latin American Festival - Liebhaber lateinamerikanischer Rhythmen treffen sich an diesem Wochenende im Westhafen zu Musik und Tanz. Neben DJs und Liveband erwarten Euch vor Ort auch lateinamerikanisches Essen und Performances. Am Samstag startet das Programm um 12 Uhr, Tickets sind unter cumbiaton-leipzig.ticket für 35 Euro zu erwerben. Open Air - Das Creme Club Kollektiv veranstaltet am Samstag ab 14 Uhr ein Open Air auf der AOK-Wiese im Clara-Zetkin-Park. Der Eintritt ist frei. Auf der AOK-Wiese in der Nähe der Sachsenbrücke erwartet Euch am Samstag ein Open Air des Creme Club Kollektivs. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa Spitz Club - Unter dem Motto "Hits don't lie" lädt der Kult-Club in der Leipziger Innenstadt am Samstag auf die Tanzfläche ein. Für Ladys ist der Eintritt bis 0 Uhr frei. TAG24 wünscht Euch ein schönes und erholsames Wochenende!

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa