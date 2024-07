Verkehrseinschränkungen rund um den Kulki: Leipzigs Straßen fest in Hand der Triathleten

Insgesamt 1800 Sportler sorgen am Wochenende für Einschränkungen rund um den Kulkwitzer See.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Insgesamt 1800 Sportlerinnen und Sportler sorgen am Samstag und Sonntag für Verkehrseinschränkungen rund um den Kulkwitzer See. Zum 41. Mal verwandelt sich Leipzigs Südwesten in ein Triathlon-Areal.

Rund 1800 Sportlerinnen und Sportler verwandelt am Wochenende Leipzigs Südwesten in ein riesiges Triathlon-Areal. (Symbolbild) © 123rf/pavel1964 Schwimmen, Radfahren, Laufen: Auch in diesem Jahr zieht der Leipziger Triathlon wieder zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer auf die Straßen rund um den Kulkwitzer See. Die Radstrecke führt die Athleten zum Teil bis zu viermal unter anderem über die Lausener Straße, die Rippachtalstraße über die Thomas-Müntzer-Straße und zurück. Daraufhin gilt es, zu Fuß eine Route entlang des Sees in Richtung Göhrenz, über den Lausener Weg am Gasthof Lausen vorbei und wieder zum See zurück zu Fuß zu absolvieren. Zoo Leipzig Nach 14 Jahren! Trauriger Abschied im Zoo Leipzig Wie die Stadt mitteilte, werde man diese Strecken am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 15 Uhr vollkommen sperren. Entsprechende Aufbauarbeiten sollen schon um 11 Uhr am Samstag und um 9 Uhr am Sonntag beginnen. Aus Sicherheitsgründen werden die Straßen zudem mit Halteverboten freigehalten.

Was es zu beachten gilt

Aus Sicherheitsgründen werden die Triathlon-Strecken während der Läufe komplett gesperrt. (Symbolbild) © Tim Brakemeier/dpa/dpa-tmn Da die Rippachtalstraße voll gesperrt wird, führt eine Umleitung stadtauswärts über die Gerhard-Ellrodt-Straße, die Dieskaustraße, die Knautnaundorfer Straße und die B 186 zur Autobahn. Stadteinwärts werde man über Markranstädt und die Lützner Straße umgeleitet. Die Buslinien 61 und 62 fahren zudem am Samstag zwischen 12 und 16.50 Uhr nur von der Weißdornstraße in Schönau bis zur Buswendestelle in Lausen. Die Haltestellen zwischen der Buswendestelle und dem Wolkenweg entfallen in diesem Zeitraum. Leipzig Crime Einbruch in Büro: Brachte ein Laptop die Polizei auf die Spur der Täter? Gleiches gilt für die Linie 61 am Sonntag zwischen 10.40 und 14 Uhr. Die Fahrten des ALITA162 würden zudem zwischen der Huttenstraße und der Siedlung Florian Geyer am Samstag von 13.15 bis 16.45 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14.45 Uhr ersatzlos entfallen.

Sperrungen und Halteverbote: Die Straßen sind betroffen