Von Arena ins Haus Auensee: Bosse verkleinert Konzert

Leipzig - Eigentlich war ein Auftritt in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA geplant, doch jetzt gab der Musiker Bosse (46) bekannt, dass er im Mai stattdessen in der deutlich kleineren Veranstaltungslocation Haus Auensee auftritt.

Der Musiker Bosse (46) hat kurzfristig seinen Veranstaltungsort in Leipzig geändert. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"Bosse passt sein Konzert in Leipzig der aktuellen Nachfrage an", hieß es in einer Stellungnahme des Veranstalters In Move auf Instagram.

Trotz deutlich weniger Plätze sind für den 15. Mai immer noch Tickets zu bekommen. Im Haus Auensee hat Bosse bereits mehrere Konzerte spielen dürfen. "Umso schöner ist es, dass es als passende Ersatzlocation zur Verfügung steht", hieß es weiter.

Lediglich Sitzplätze wird es am neuen Veranstaltungsort nicht geben.