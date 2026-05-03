DJ Bobo liefert Megashow ab - und sucht den Oberschenkel von Kim Wilde
Leipzig - 90er-Party in der Messestadt! Im Zuge seiner "The Great Adventure"-Tour war Kult-Sänger DJ Bobo (58) am Samstag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. Dabei lieferte er nicht nur eine Show der Superlative, sondern auch eine unerwartete Liebeserklärung.
Nein, die Rede ist in diesem Fall nicht von Ehefrau Nancy Baumann (55), die wie üblich mit von der Partie war und die Peter René Baumann, so Bobos bürgerlicher Name, stolz "die Liebe meines Lebens" nannte.
Der "Everybody"-Sänger nutzte den Abend, um seine Verbundenheit mit einer noch ganz anderen Sache kundzutun: Deutschlands wohl bekanntestem Jugend-Magazin, der BRAVO.
"Ich will euch kurz mitnehmen, ein paar Jährchen zurück, in meine Kinderzeit, in mein Jugendzimmer im Jahr 1984." Wie offenbar für viele seiner Fans in Leipzig, die begeistert bei der Geschichte klatschten, war für den jungen Bobo die BRAVO damals ein wichtiger Teil seines Lebens. "Und vielleicht kennt ihr das auch noch: Da gab es zweimal im Jahr so einen Starschnitt."
Statt des üblichen doppelseitigen Posters veröffentlichte das Magazin hin und wieder Bilder in Puzzleteilen, aus denen Leser dann einen Star in Lebensgröße basteln konnten. "Und man brauchte viele Teile, also musste man jede Woche die BRAVO kaufen. Und ich sammelte meinen Lieblingsstar, nämlich Kim Wilde (65, Anm. d. Red.)."
Baumann habe fleißig gesammelt und fast alle Teile zusammenbekommen - bis auf eines. "Der Oberschenkel fehlt mir bis heute", sagte er traurig und nutzte den Moment sogleich für einen Aufruf an seine Fans: "Falls jemand zu Hause noch den Oberschenkel von Kim Wilde hat, ich würde ihn immer noch nehmen." Die Lacher waren ihm damit gewiss.
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Alle Hits und jede Menge Höhepunkte: Das war DJ Bobo in Leipzig
DJ Bobo und sein Team aus Tänzern, Musikern und Akrobaten lieferten in Leipzig einen Höhepunkt nach dem anderen ab. Bei "Without You" wurde eines der Crewmitglieder zu einer lebenden Discokugel, "Pray" performten der Sänger und seine Frau inmitten von Feuerfontänen nur wenige Meter von den Zuschauern entfernt, und bei "Queens & Kings" schwangen sich die Akrobaten an Turnringen in luftige Höhen.
Natürlich durften dabei auch die großen Hits nicht fehlen: "Respect Yourself", "Somebody Dance With Me", "I Believe" (im Duett mit Kim Wilde, die von der Leinwand strahlte) oder auch "Everybody" fügten sich perfekt in die Setlist ein und sorgten ebenso für Höhepunkte wie Bobos erste große Single "Love Is The Price", die er ebenfalls zum Besten gab. Den krönenden Abschluss bildeten "Love Is All Around", "There Is A Party" und "Freedom".
Und Baumann? Der strahlte während all dessen über beide Ohren und animierte das Publikum immer wieder zum Mitmachen, was dieses begeistert tat.
Mehr als zweieinhalb Stunden feierten DJ Bobo und seine Fans eine 90er-Party der Superlative in der Arena, bis er sie schließlich in eine wunderbare milde Frühlingsnacht entließ. Ein Abend, den viele so schnell nicht vergessen werden.
Titelfoto: Nico Schimmelpfennig