DJ Bobo liefert Megashow ab - und sucht den Oberschenkel von Kim Wilde

Leipzig - 90er-Party in der Messestadt! Im Zuge seiner "The Great Adventure"-Tour war Kult-Sänger DJ Bobo (58) am Samstag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. Dabei lieferte er nicht nur eine Show der Superlative, sondern auch eine unerwartete Liebeserklärung.

DJ Bobo (58) ist seit Jahrzehnten mit seiner Musik erfolgreich. © Nico Schimmelpfennig

Nein, die Rede ist in diesem Fall nicht von Ehefrau Nancy Baumann (55), die wie üblich mit von der Partie war und die Peter René Baumann, so Bobos bürgerlicher Name, stolz "die Liebe meines Lebens" nannte.

Der "Everybody"-Sänger nutzte den Abend, um seine Verbundenheit mit einer noch ganz anderen Sache kundzutun: Deutschlands wohl bekanntestem Jugend-Magazin, der BRAVO.

"Ich will euch kurz mitnehmen, ein paar Jährchen zurück, in meine Kinderzeit, in mein Jugendzimmer im Jahr 1984." Wie offenbar für viele seiner Fans in Leipzig, die begeistert bei der Geschichte klatschten, war für den jungen Bobo die BRAVO damals ein wichtiger Teil seines Lebens. "Und vielleicht kennt ihr das auch noch: Da gab es zweimal im Jahr so einen Starschnitt."

Statt des üblichen doppelseitigen Posters veröffentlichte das Magazin hin und wieder Bilder in Puzzleteilen, aus denen Leser dann einen Star in Lebensgröße basteln konnten. "Und man brauchte viele Teile, also musste man jede Woche die BRAVO kaufen. Und ich sammelte meinen Lieblingsstar, nämlich Kim Wilde (65, Anm. d. Red.)."

Baumann habe fleißig gesammelt und fast alle Teile zusammenbekommen - bis auf eines. "Der Oberschenkel fehlt mir bis heute", sagte er traurig und nutzte den Moment sogleich für einen Aufruf an seine Fans: "Falls jemand zu Hause noch den Oberschenkel von Kim Wilde hat, ich würde ihn immer noch nehmen." Die Lacher waren ihm damit gewiss.