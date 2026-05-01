01.05.2026 06:15 Sonnenschein und Feiertag: So verbringt Ihr den Tag der Arbeit in Leipzig

Welche Events Ihr in Leipzig am Tag der Arbeit nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Open-Air, Frühlingsfest oder sonstige Spektakel: An diesem Wochenende tanzt ganz Leipzig in den Mai. Welche Events Ihr am Tag der Arbeit nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Erstes Ligaspiel im Jugend-Baseball

Der Feiertag startet bereits um 10 Uhr mit einem sportlichen Meilenstein. Zum allerersten Mal findet in Sachsen ein offizielles Ligaspiel im Jugend-Baseball statt. Das Spiel im Gierke-Cigarren-Ballpark eröffnet die Saison der neu gegründeten Jugendliga des Mitteldeutschen Baseball & Softball Verbands, in der insgesamt fünf mitteldeutsche Städte aufeinander treffen werden. Am Freitag treten Leipzig, Dresden und Magdeburg gegeneinander ein.

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Die Leipzig Wallbreakers freuen sich, am Freitag Geschichte schreiben zu dürfen. © Leipzig Wallbreakers

Circus Afrika

Der Circus Afrika kehrt um 15 Uhr am Freitag mit einer spannenden Show in die Messestadt zurück. Von Artisten bis Clowns ist hier alles dabei, was der Zirkus zu bieten hat. Für Spannung sorgt unter anderem Seiltänzer Jeffrey Weisheit, der auf gerade einmal 16 Millimeter dicken Draht aufregende Kunststücke zum Besten gibt. Die Tickets bekommt Ihr vor Ort an der Zirkuskasse.

Der Circus Afrika kehrt mit einem spannenden Programm nach Leipzig zurück. © Christian Grube

Felsenkeller Frühlingsfest

Der Felsenkeller heißt ebenfalls den Frühling willkommen. Drei Tage lang feiert die Event-Location samt Live-Musik, DJs, leckerem Essen und spannendem Programm das Erwachen der Natur. Am Freitag dürft Ihr Euch ab 15 Uhr unter anderem auf die Band "Retired Folk" freuen. Für eine ordentliche Portion Adrenalin sorgt der Spargelschälwettbewerb um 16 Uhr. Alle weiteren Programmpunkte findet Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com. Der Eintritt ist frei.

Der Felsenkeller feiert ab Freitag den Frühling. © Emily Mittmann

Aufgalopp im Scheibenholz

Jede Menge Nervenkitzel gibt es am 1. Mai auch wieder auf der Galopprennbahn im Scheibenholz. Als Highlight des Jahres läutet der traditionelle Aufgalopp am Tag der Arbeit die Rennsaison ein. Ab 12 Uhr könnt Ihr zwischen schicken Kleidern und stattlichen Vollblütern die Rennbahn entlang flanieren, wetten und mitfiebern. Tickets bekommt Ihr ab 43 Euro auf Scheibenholz.com.

Am 1. Mai feiert die Galopprennbahn im Scheibenholz traditionell ihren Aufgalopp. © Silvio Bürger

Open Airs

First Open Air im Heiter bis Wolkig Das Heiter bis Wolkig startet am Freitag mit dem First Open Air die Freiluftsaison. Von 14 bis 22 Uhr genießt Ihr Elektromusik, leckere Drinks und sogar Pizza. Der Eintritt basiert auf Eurer Bereitschaft zu spenden. Mai Rave im Wolkezwei Auch das Wolkezwei macht sich den freien Tag gleich mal zunutze, um die neue Saison einzuläuten. Bei guter Musik, kühlen Drinks und jede Menge Platz zum Tanzen sollen hier nicht nur Frühlingsgefühle, sondern am liebsten auch gleich die ersten Sommer-Vibes aufkommen. Die Party steigt von 15 bis 22 Uhr. Online könnt Ihr Euch vorab Tickets sichern. Spectral Open Air im Westhafen Wer gern noch etwas länger feiern will, ist beim Spectral Open Air genau richtig. Bereits um 12 Uhr öffnet der Westhafen Tür und Tor zu Wasser, Sandstrand und House-Musik. Das Besondere ist dabei, dass auch die Kleinen herzlich eingeladen sind, bis 22 Uhr das Tanzbein zu schwingen. Danach geht es für die Erwachsenen noch bis 8 Uhr morgens in die Verlängerung. Der Eintritt ist für alle kostenlos.

Das Wolkezwei sorgt zum 1. Mai für die ersten Sommer-Vibes. © Instagram/wolkezweileipzig

Professoren legen auf

Auch wenn die Uni am Freitag geschlossen bleibt, habt Ihr trotzdem die Möglichkeit, Eure Dozenten zu sehen – und zwar in einer ganz ungewohnten Umgebung.

Das Velvet lockt die Dozenten der Uni Leipzig zum Feiertag aus den Hörsälen. Stattdessen legen sie an den Decks die besten Hits der 2000er auf. © TAG24/Annika Rank