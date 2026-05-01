Gast spendet Riesensumme bei "Leipzig zeigt Courage"! Krumbiegel: "Wünschte, Konzert gar nicht mehr nötig"

Leipzig - Mit viel Musik und deutlich mehr Gästen ging am Donnerstag die diesjährige Ausgabe von "Leipzig zeigt Courage" über die Bühne. Erstmals dabei: Eine Spendenbox. Zum Glück für die Organisatoren hatten die Gäste offenbar die Spendierhosen an!

"Leipzig zeigt Courage" hieß es am Donnerstagabend wieder an der Moritzbastei. © Susann Friedrich

Ein couragierter Zuschauer übertrumpfte sie dabei jedoch alle: Prof. Dr. Ulrich Weferling, Professor der Leipziger HTWK im Fach Bauingenieur und Vermessungstechnik.

Wie Initiator und "Die Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel (59) am Abend dankbar verkündete, hatte der Professor sage und schreibe 1000 Euro in die Spendenbox gepackt. Und natürlich freuten sich die Organisatoren auch über die Unterstützung der anderen Gäste.

Die waren 2026 deutlich zahlreicher erschienen als in den Vorjahren. Laut Orga-Team hatten sich circa 5000 Leute vor der Bühne an der Moritzbastei, auf dem Kurt-Masur-Platz sowie im angrenzenden Schillerpark versammelt, um Bands wie "MOLA", "TEAM SCHEISSE" und den Siegern des Newcomer-Contests "Public Transport" zu lauschen.

"Ich freue mich, dass uns so viele extrem junge Leute besucht haben!", so "Prinzen"-Sänger Krumbiegel. "Alles ging trotz vielem Anstehen ruhig und friedlich ab!"

Neben den Auftritten war auch wieder der "Markt der Demokratie" vertreten mit zahlreichen Angeboten Leipziger Vereine sowie den "Omas gegen Rechts".