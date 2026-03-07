Von einem Highlight zum nächsten: Diese tollen Events erwarten Euch am Wochenende

Der Frühling setzt sich fest in Leipzig - Grund genug also, am Wochenende etwas zu unternehmen. TAG24 hat einige Tipps für Euch, was Ihr machen könnt.

Von Juliane Bonkowski

Mittelaltermarkt

Dölitz - Am Samstag und Sonntag lockt der "17. Leipziger Umschlag" in den agra Messepark Leipzig. Bei der Mittelalter- und Fantasymesse könnt Ihr an mehr als 100 Ständen in Halle 2 sowie im Außenbereich allerlei Waren erstehen, darunter Kleidung, Schmuck und Keramik. Zum Teil werden diese sogar vor Ort gefertigt. Musiker und Gaukler, aber auch Ritter-Stuntgruppen treten auf und runden das mittelalterliche Bild ab. Am Samstagabend spielt außerdem die Band "Storm Seeger". Geöffnet ist der Markt am Samstag von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Tickets ab 15 Euro (Samstag) bzw. ab 10 Euro (Sonntag) bekommt Ihr auf der Webseite des Veranstalters Sündenfrei oder an der Tageskasse.

Kunterbuntes Mittelalter-Treiben könnt Ihr am Wochenende im agra Messepark erleben. (Archivbild) © H.Bibow/PR

Klärt einen Mord im Clara-Park auf!

Zentrum-Süd - Jetzt, wo der Frühling in Leipzig Einzug hält, schnappt Euch doch am Wochenende einfach Eure Freunde und löst spannende Rätsel im Clara-Zetkin-Park. "Leipzig Escapes" bietet Euch eine Krimi-Tour, bei der Ihr einen Mord aufklären müsst. Voraussetzungen und Preise findet Ihr auf deren Webseite. Online sind zwar keine Termine mehr verfügbar, Ihr könnt aber einfach telefonisch anfragen, ob kurzfristig noch was geht - Tel. 0155/60613314.

Während andere in der Sonne liegen, könnt Ihr spannende Rätsel im Clara-Park lösen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Sport frei!

Südvorstadt - Sportlich wird's am Samstag beim 68. Fockeberglauf, dem Kultlauf in Leipzigs Lauf- und Triathlonszene. Möglicherweise gelingt es ja einem von Euch, den Streckenrekord von 1996 (!) zu toppen. Los geht es 10 Uhr, wer sich online noch nicht angemeldet hat, kann die Nachmeldung von 8 bis 9.45 Uhr vor Ort vornehmen. Start ist am Fuße des Fockebergs. Mehr Infos findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters.

"Sport frei" heißt es beim ersten Fockeberglauf in diesem Jahr. (Symbolbild) © 123RF/ogonekipit

Ben Zucker live

Zentrum-Nordwest - Musiker Ben Zucker (42) kommt mit seiner "Kämpferherz Arenatour 2026" in die Leipziger Quarterback Immobilien Arena. Es ist die bislang größte Tour in der Karriere des beliebten Pop-Schlagersängers und verspricht neue wie ältere Hits. Wenn auch Ihr ihn live erleben wollt: Einlass ist am Samstag ab 18 Uhr, los geht's um 19.30 Uhr. Bei Arena Ticket und Eventim könnt Ihr Euch noch Karten sichern.

Ben Zucker (42) wird am Samstag in Leipzig das Publikum begeistern. © Bernd Thissen/dpa

Party, Party, Party

Paunsdorf - An alle Mamas unter Euch: Ihr wollt feiern gehen, aber am nächsten Morgen fit sein für die Kids? Dann ist das Frauentagsspecial von "Mama geht tanzen" im Sky Club genau das Richtige. Vier Stunden könnt Ihr hier tanzen, was das Zeug hält, und einfach nur die Zeit genießen - bestenfalls ohne Kater am Sonntag. Einlass ist ab 19 Uhr (natürlich nur für Frauen), Start um 20 Uhr. Es gibt einen Welcome-Shot aufs Haus. Tickets ab 20 Euro gibt es hier oder (wenn noch welche da sind) an der Abendkasse. Plagwitz - Und auch am anderen Ende der Stadt wird gefeiert: Im Täubchenthal findet die Ü40 Party Winteredition statt - und die geht auch schon 21 Uhr los. "Musikalisch spielen wir alles zum Tanzen von 1970 bis heute", stellt der Veranstalter in Aussicht. Tickets ab 12 Euro könnt Ihr online kaufen.

Hoch die Hände, Wochenende - im Sky Club und im Täubchenthal wird gefeiert. (Symbolbild) © 123rf/tsimkus

Eiskalter, aber gesunder Start in den Sonntag

Markkleeberg - "Health Meeting Leipzig" lädt Euch zum Cossi ein, damit Ihr zusammen gesund und fit in den Sonntag starten könnt. Ab 8.30 Uhr macht Ihr an der Hacienda Cospuden zuerst ein gemeinsames Workout in der Gruppe, bevor Ihr Euch dann um 9 Uhr zum Eisbaden in die Fluten stürzt. Das Angebot ist kostenlos, kommt einfach hin und macht mit. Tipp: Ihr braucht Sport- und Schwimmkleidung, wenn gewünscht Equipment, das ins Workout eingebaut werden kann, Wechselsachen, Handtuch, ein Heißgetränk und einen kleinen Snack.

So mancher stürzt sich am Sonntagmorgen in die eiskalten Fluten. (Symbolbild) © 123rf/salarko

Im Werk2 könnt Ihr den Frauentag schön ausklingen lassen. © WERK 2 - Kulturfabrik Leipzig e.V. / Falk Johnke