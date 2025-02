Von wegen "One Last Time": Rod Stewart kommt noch einmal nach Leipzig!

Leipzig - Für Musik-Legende Rod Stewart (80) kommt der Ruhestand offenbar nicht infrage. Nachdem der Rockstar bereits im vergangenen Jahr im Zuge seiner "One Last Time"-Tour Leipzig besucht hat, steht nun fest: Sir Stewart macht's noch einmal! Zumindest mit den Welttourneen soll dann aber Schluss sein.

"Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans in Deutschland", teilte Rod Stewart in der Ankündigung zu den Shows mit. "Ich werde meine größten Hits performen - und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben."

Bereits im Mai will die Musiklegende in Dortmund und Bremen auftreten. Ende des Jahres folgen dann noch einmal Auftritte in Hamburg, Mannheim, Köln, München und der Messestadt. Leipzig steht dabei für den 28. November auf dem Programm.

Stewart, der noch immer das Rockstar-Image samt Leoparden-Mustern und langbeinigen Blondinen pflegt, wird am 28. November in Leipzig auftreten. Weitere Shows sind unter anderem für Dortmund, Bremen, Hamburg und München geplant. © Christian Grube

Schon 2024 hatte Stewart in Leipzig an gleicher Stelle gestanden und Hits wie "Maggie May" und "Da Ya Think I'm Sexy?" performt. "One Last Time" (Deutsch: "Ein letztes Mal") lautete damals der Titel seiner Tour, weshalb viele vermuteten, dass es die letzten Shows des Rockstars hierzulande werden könnten.

Wie das ZDF berichtet, denkt Sir Rod Stewart, der 2016 zum Ritter geschlagen wurde, jedoch gar nicht ans Aufhören. Dies habe er zuletzt bereits bei X, ehemals Twitter, betont. "Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und schaffe die 100 Meter in 18 Sekunden", zitiert ihn der Rundfunk.

Lediglich mit den großen Welttourneen soll bald Schluss sein. Seine aktuelle Platte "Swing Fever", mit der er die Big-Band-Ära zelebriert, wolle er trotzdem noch mit einem Orchester auf die Bühne bringen. So viel zum Ruhestand.