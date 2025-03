Weltreisen und Events, die unter die Haut gehen: Das ist am Wochenende in Leipzig los

Am Wochenende ist in Leipzig wieder so einiges los. Welche Events Ihr nicht verpassen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Von Tattoo-Messe bis Streetfood-Festival: Am Wochenende ist in Leipzig wieder so einiges los. Welche Events Ihr nicht verpassen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Tattoo & Lifestyle Leipzig

Die Tattoo-Messe "Tattoo & Lifestyle Leipzig" begeistert am Samstag und Sonntag wieder auf dem Agra-Messegelände. Abgesehen von krassen Tätowierern, die sich unter anderem beim Tattoo-Contest messen, erwarten Euch auch jede Menge Beauty-Trends sowie eine Auto- und Motorrad-Ausstellung. Die Messe öffnet am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf Tattoo-Lifestyle-Leipzig.de.

Am Wochenende versammeln sich auf dem agra-Messegelände die besten Tätowierer. (Symbolbild) © 123rf/bairachnyi

Eisenbahnstraße - Gefährlich lecker

Fast genauso viel Multi-Kulti-Kulinarik erwartet Euch auch bei der Führung von "Food Tours" über Leipzigs berühmt-berüchtigte Eisenbahnstraße. Bei "Eisenbahnstraße - Gefährlich lecker" lernt ihr ihre besten Lokale kennen und erlebt, wie verschiedene Kulturen verschmelzen. Am Samstag um 16 Uhr sind noch einige Plätze frei. Seid schnell und sichert Euch auf Leipzig-Foodtours.de für 69 Euro noch ein leckeres Erlebnis.

"Food Tours" zeigt Euch die besten Lokale auf der Eisenbahnstraße. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Flohmarkt im City Werk

Am Samstag bummelt Ihr zwischen 10 und 16 Uhr durch das einzigartige Ambiente des City Werk Leipzig. Ob Möbel, Deko-Accessoires oder Bücher: Hier findet jeder ein Lieblingsstück. Also schnappt Euch Euer Kleingeld und schlagt zu!

Ob Bücher oder Möbelstück: Beim Flohmarkt im City Werk Leipzig werdet Ihr bestimmt fündig. (Symbolbild) © 123rf/nitr

Schmutzki im Täubchenthal

Die Stuttgarter Punk-Rock-Band Schmutzki heizt den Leipzigern am Samstag im Täubchenthal ein. Im Gepäck haben sie ihr neues Album "Rausch Against The Machine". Der Einlass startet um 19 Uhr. Auf Täubchenthal.com könnt Ihr noch Karten ergattern.

Schmutzki tritt am Samstag im Täubchenthal auf. © Lukas Held/Semmel Concerts

Streetfood on Tour

Ob Afrika, Amerika oder Asien: Das Streetfood-Festival "Streetfood on Tour" nimmt Euch mit auf eine kulinarische Reise um die ganze Welt. Zwischen 11 und 22 Uhr am Samstag und 11 und 20 Uhr am Sonntag könnt Ihr auf der Alten Messe die interessantesten Kreationen aus nah und fern probieren. Ein Tagesticket bekommt Ihr für 3 Euro.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr auf der Alten Messe Gerichte aus der ganzen Welt probieren. © 123RF/kasto

Tropenträume im Botanischen Garten

Eine Weltreise bekommt Ihr am Sonntag auch im Botanischen Garten der Universität Leipzig. Hier werden Eure Sinne zwar nicht mit leckerem Essen verwöhnt, stattdessen entdeckt Ihr von tropischen Regenwäldern, bis hin zu Wüstenlandschaften unterschiedliche Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen.

Im Botanischen Garten der Universität Leipzig erwartet Euch am Sonntag eine Führung durch die Klimazonen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa