Wikinger-Überfälle und Blütenfeste: Das ist an diesem WE in und um Leipzig los

Von Emily Mittmann

Leipzig - Festivals, Partys und Märkte: Die Messestadt ist definitiv aus ihrem Winterschlaf erwacht. Was Ihr an diesem Wochenende rund um Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Die Wikinger kommen in die Schladitzer Bucht

Die Schladitzer Bucht wird am Wochenende von furchteinflößenden Seemännern eingenommen, denn: "Die Wikinger kommen!" Sowohl am Samstag von 11 bis 21 Uhr als auch am Sonntag bis 19 Uhr erwarten Euch spannende Shows samt Wikinger-Schiffen, Drachen und jeder Menge Kämpfe. Abgesehen davon lädt der 50 Stände große Mittelaltermarkt zum Bummeln ein. Weitere Infos zum Programm und den Eintrittspreisen findet Ihr auf Suendenfrei.tv.

Die Schladitzer Bucht wird an diesem Wochenende von Drachen und Wikingern erobert. © PR/H. Bibow

XXL-Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg

Wasserratten kommen bei diesem Event auf ihre Kosten! Denn am Wochenende findet im Kanupark Markkleeberg wieder das XXL-Paddelfestival statt. Egal ob Ihr bei spannenden Wettkämpfen mitfiebern, das Programm im Festzelt genießen oder in Grundkursen selbst aktiv werden wollt, hier ist alles dabei. Das komplette Programm gibts auf Paddelfestival.de.

Am Samstag und Sonntag findet im Kanupark Markkleeberg wieder das XXL-Paddelfestival statt. © PR/4you.de

Thailand-Festival am Völkerschlachtdenkmal

Seit Freitag sorgt das Thailand-Festival wieder für Stimmung vor dem Völkerschlachtdenkmal. Von leckerem Streetfood über exotische Früchte bis hin zur Thai-Massage wird keine thailändische Spezialität ausgelassen. Das Fest findet am Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Thailandfestival-Leipzig.de.

Vor dem Völkerschlachtdenkmal steigt das Thailand- © Christian Grube

Seit Freitag könnt Ihr unterschiedlichste thailändische Spezialitäten genießen. © Lutz Brose

Dürrweitzschener Blütenfest

Unterschiedlichste Reitturniere, Dart-Challenge und sogar Bullriding: All das bekommt Ihr beim Blütenfest in Dürrweitzschen. Dabei geht es aber nicht nur ums Zusehen, sondern auch ums Mitmachen. Solltet Ihr eher weniger auf derartige Herausforderungen stehen, bietet sich auch ein gemütlicher Spaziergang über den Pflanzenbasar oder den Flohmarkt an. Was Ihr aber auf keinen Fall verpassen solltet, sind die Flurfahrten mit dem Schlendrian über die Obstplantagen. Auf Grimma.de findet Ihr das komplette Programm.

Mit dem Schlendrian könnt Ihr am Samstag in Dürrweitzschen über die Obstplantagen tuckern und mehr über den Anbau erfahren. © Stadt Grimma

Kunsthandwerkermarkt in Graditz

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der gemütliche Kunsthandwerkermarkt in Graditz am Samstag in die zweite Runde. Viermal mehr Stände bieten zwischen 11 und 17 Uhr verschiedene Leckereien und natürlich jede Menge Kunst und Handwerk. Mindestens genauso sehenswert wie der Markt ist jedoch auch die Location an sich, die bei Führungen über das Gestüt, durch die Ställe und sogar die Häuser entdeckt werden kann. Das niedlichste Highlight wird aber die Taufe des Fohlens um 16 Uhr sein.

Nach einer erfolgreichen Premiere geht der idyllische Kunsthandwerkermarkt in Graditz in die nächste Runde. © Lutz Brose

Museumsnacht in Halle und Leipzig

Zum 15. Mal findet an diesem Samstag die Museumsnacht statt. Zwischen 18 und 24 Uhr öffnen in Leipzig und Halle (Saale) ganze 88 Museen, Galerien und Sammlungen Tür und Tor zu interessanten Ausstellungen und Veranstaltungen.

Auch das Museum der bildenden Künste in Leipzig ist bei der Museumsnacht am Samstag mit dabei. (Archivbild) © ©PUNCTUM Alexander Schmidt