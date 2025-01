XXL-Wintergrillen in Leipzig: "Alle Plätze in weniger als zwei Minuten weg"

Bewertet wurden laut Ur-Krostitzer: "Wer grillt das beste Steak? Wessen Bratwurst macht die beste Figur? Welche alternativen Grill-Speisen überzeugen die Jury am meisten? Und natürlich: Welches Team weiß sich und sein Grillgut urig in Szene zu setzen?"

Kreative Klamotten und kreativer Name: Die "Vambiere" an ihrem Arbeitsplatz. © Silvio Bürger

15 Uhr erfolgte der Grillstart, etwa eine Dreiviertelstunde später musste eine Bratwurst zur Bewertung an die Jury ausgehändigt werden. Eine halbe Stunde später waren dann Steaks an der Reihe, weitere 30 Minuten danach folgte das alternative Grillgut.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt heizte vorher "Elvis im Schnee" den Teilnehmern und Besuchern ein, hinter dem der Leipziger Roman Petermann steckt, der schon für "In aller Freundschaft" sowie in der SAT.1-Gesangstalente-Show "All Together Now" vor der Kamera stand.

Abgerundet wird die musikalische Untermalung noch bis zum Abend von der Partyband "Diese Typen" aus dem brandenburgischen Blankenfelde-Mahlow, dem Helene-Fischer-Double Victoria und zur Afterparty legt DJ Marcapasos ab 18.45 Uhr auf.

Bis dahin werden alle Gewinnerinnen und Gewinner gekürt sein.