18.04.2026 07:02 Zocken, Open Air, großes Finale: Mit diesen Events wird Euer Wochenende in Leipzig zum Highlight

Das Wochenende ist endlich da, da zieht es die Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er am unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Das Wochenende ist endlich da, da zieht es die Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Zocken beim Gaming-Event

Seehausen - Gamer kommen am Wochenende auf der Leipziger Messe auf ihre Kosten: Zum vierten Mal dreht sich beim Gaming Festival CAGGTUS alles rund ums Zocken, Gaming-Kultur und das gemeinsame Erlebnis. Außerdem findet hier auch die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum statt, die bereits am Donnerstag startete und bis Sonntag um 16 Uhr läuft. Sonstige Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets gibt auf der Webseite der Messe.

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Wer es liebt zu zocken, ist bei der CAGGTUS Leipzig genau richtig. © Leipziger Messe | Niclas Schmidt

FIRST LEGO League Finale

Zentrum - Kinder an die Macht: Am Wochenende präsentieren beim großen "FIRST LEGO League Finale" im Neuen Rathaus Kinder und Jugendliche unter dem Motto "Unearthed - Was liegt unter der Oberfläche?" ihre Forschungsprojekte und LEGO-Roboterlösungen. 25 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten gegeneinander an. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen. Der Eintritt ist kostenlos, Besucher haben am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8.45 bis 19 Uhr Zutritt.

LEGO mal anders: Junge Forschende haben sich einiges einfallen lassen. © HANDS on TECHNOLOGY e.V.

Konzert

Zentrum-Nordwest - Lust auf ein Konzert? Michael Patrick Kelly (48) ist seit Ende März auf seiner "Traces"-Tour und macht am Samstagabend in der Quarterback Immobilien Arena halt. Es sind nur noch ein paar wenige Tickets via arena-ticket.com und Eventim verfügbar, Ihr solltet Euch also beeilen. Los geht es 20 Uhr.

Michael Patrick Kelly (48) ist der wohl erfolgreichste Solo-Künstler der früheren Kelly Family. © Hendrik Schmidt/dpa

Party, Party, Party

Zentrum - Es muss nicht immer bis in die Puppen getanzt werden: Die Early Disco im Barfusz beginnt am Samstag bereits um 20 Uhr, Mitternacht ist Schluss - perfekt für alle, die am nächsten Morgen Verpflichtungen haben oder einfach nicht völlig fertig sein wollen. Für jeden Gast gibt es einen gratis Welcome-Shot und vier Stunden Vollgas. Tickets gibt es online ab knapp 10 Euro. Connewitz - Die Ladys, denen danach nicht der Sinn nach Weiterfeiern im Spizz-Keller steht, können auch in den Süden der Stadt fahren - um 23 Uhr beginnt die Female Pop Night im Tanzcafé Ilses Erika. Musikalisch gibt es vor allem Frauenpower auf die Ohren.

Lange oder kurz feiern? In Leipzig ist beides möglich. © 123RF/lermont51

Flohmärkte

Dölitz-Dösen - Es muss nicht immer Party sein, Ihr könnt am Samstag zwischen 15 und 22 Uhr auch einfach über den Nachtflohmarkt auf der Agra schlendern. Erstmals findet der in zwei Hallen statt - es gibt also noch viel mehr zum Staunen, Kaufen, Feilschen. Der Eintritt kostet 4 Euro. Eutritzsch - Und auch am Sonntag gibt es einige Flohmärkte in der Stadt, darunter der Floh- und Pflanzenmarkt im TV-Club. Hier könnt Ihr natürlich auch das ein oder andere Schnäppchen entdecken, sondern auch allerlei Pflanzen für drinnen und draußen. Der Markt ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Connewitz - Den etwas anderen Markt findet Ihr am Sonntag von 13 bis 19 Uhr im Werk 2: In den Hallen A und D findet der Dark Markt statt. Hier gibt es neue und gebrauchte Gothic- und Alternative-Klamotten, Schmuck, Kunst und alles, was das Goth-Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.

Auf den zahlreichen Flohmärkten wird sicher jeder Schnäppchenjäger fündig. © 123rf/pierreolivierclement

Familienfest für den guten Zweck am Cossi

Markkleeberg - Zum dritten Mal findet am Sonntag am Pier 1 am Cospudener See der Borsteltag statt, ein großes Benefiz-Familienfest zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. Besucher bekommen ein buntes Programm geboten - von Mitmach-Aktionen über Fahrten auf dem See bis hin zu leckerem Essen ist alles dabei. Verschiedene Sportspiele und eine Hüpfburg dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Mittelpunkt steht natürlich der gute Zweck: Ziel ist es, Spenden von 10.000 Euro zu sammeln. Das Fest findet von 11 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei, kommt also zahlreich vorbei.

Essen, spielen, Spaß haben und spenden könnt Ihr am Sonntag in Markkleeberg. © 123RF/rutchapong

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