Zocken, Open Air, großes Finale: Mit diesen Events wird Euer Wochenende in Leipzig zum Highlight
Leipzig - Das Wochenende ist endlich da, da zieht es die Leipziger ins Freie. Wer noch nicht so recht weiß, was er unternehmen möchte, findet bei TAG24 einige Tipps. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.
Zocken beim Gaming-Event
Seehausen - Gamer kommen am Wochenende auf der Leipziger Messe auf ihre Kosten: Zum vierten Mal dreht sich beim Gaming Festival CAGGTUS alles rund ums Zocken, Gaming-Kultur und das gemeinsame Erlebnis. Außerdem findet hier auch die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum statt, die bereits am Donnerstag startete und bis Sonntag um 16 Uhr läuft.
Sonstige Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Tickets gibt auf der Webseite der Messe.
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FIRST LEGO League Finale
Zentrum - Kinder an die Macht: Am Wochenende präsentieren beim großen "FIRST LEGO League Finale" im Neuen Rathaus Kinder und Jugendliche unter dem Motto "Unearthed - Was liegt unter der Oberfläche?" ihre Forschungsprojekte und LEGO-Roboterlösungen. 25 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten gegeneinander an. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen.
Der Eintritt ist kostenlos, Besucher haben am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8.45 bis 19 Uhr Zutritt.
Konzert
Zentrum-Nordwest - Lust auf ein Konzert? Michael Patrick Kelly (48) ist seit Ende März auf seiner "Traces"-Tour und macht am Samstagabend in der Quarterback Immobilien Arena halt. Es sind nur noch ein paar wenige Tickets via arena-ticket.com und Eventim verfügbar, Ihr solltet Euch also beeilen. Los geht es 20 Uhr.
Party, Party, Party
Zentrum - Es muss nicht immer bis in die Puppen getanzt werden: Die Early Disco im Barfusz beginnt am Samstag bereits um 20 Uhr, Mitternacht ist Schluss - perfekt für alle, die am nächsten Morgen Verpflichtungen haben oder einfach nicht völlig fertig sein wollen. Für jeden Gast gibt es einen gratis Welcome-Shot und vier Stunden Vollgas. Tickets gibt es online ab knapp 10 Euro.
Connewitz - Die Ladys, denen danach nicht der Sinn nach Weiterfeiern im Spizz-Keller steht, können auch in den Süden der Stadt fahren - um 23 Uhr beginnt die Female Pop Night im Tanzcafé Ilses Erika. Musikalisch gibt es vor allem Frauenpower auf die Ohren.
Flohmärkte
Dölitz-Dösen - Es muss nicht immer Party sein, Ihr könnt am Samstag zwischen 15 und 22 Uhr auch einfach über den Nachtflohmarkt auf der Agra schlendern. Erstmals findet der in zwei Hallen statt - es gibt also noch viel mehr zum Staunen, Kaufen, Feilschen. Der Eintritt kostet 4 Euro.
Eutritzsch - Und auch am Sonntag gibt es einige Flohmärkte in der Stadt, darunter der Floh- und Pflanzenmarkt im TV-Club. Hier könnt Ihr natürlich auch das ein oder andere Schnäppchen entdecken, sondern auch allerlei Pflanzen für drinnen und draußen. Der Markt ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet.
Connewitz - Den etwas anderen Markt findet Ihr am Sonntag von 13 bis 19 Uhr im Werk 2: In den Hallen A und D findet der Dark Markt statt. Hier gibt es neue und gebrauchte Gothic- und Alternative-Klamotten, Schmuck, Kunst und alles, was das Goth-Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.
Familienfest für den guten Zweck am Cossi
Markkleeberg - Zum dritten Mal findet am Sonntag am Pier 1 am Cospudener See der Borsteltag statt, ein großes Benefiz-Familienfest zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. Besucher bekommen ein buntes Programm geboten - von Mitmach-Aktionen über Fahrten auf dem See bis hin zu leckerem Essen ist alles dabei. Verschiedene Sportspiele und eine Hüpfburg dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Mittelpunkt steht natürlich der gute Zweck: Ziel ist es, Spenden von 10.000 Euro zu sammeln.
Das Fest findet von 11 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei, kommt also zahlreich vorbei.
Open Air
Leutzsch - Bereit fürs erste Open Air? Dann macht Euch auf den Weg zur Villa Hasenholz, denn dort soll am Sonntag von 13 bis 21 Uhr bei "Draußen im Garten" der Frühling begrüßt werden. Verschiedene DJs sorgen für die richtige Stimmung, so lässt sich das Wochenende tanzend ausklingen. Der Biergarten ist bereits ab 12 Uhr geöffnet.
Tipp: Das Event findet nur bei schönem Wetter statt, checkt also lieber noch einmal Eure Wetter-App.
TAG24 wünscht Euch ein tolles Wochenende!
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Messe | Niclas Schmidt, HANDS on TECHNOLOGY e.V., Hendrik Schmidt/dpa, 123RF/rutchapong