"Guten Abend, Lipsia!": Eros Ramazzotti geht auf Tuchfühlung mit seinen Fans

Leipzig - Dolce Vita in Lipsia! Kult-Sänger Eros Ramazzotti (62) war am Montag anlässlich seiner "Una Storia Importante"-Tour zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. Dabei lieferte er nicht nur all seine Hits, sondern ging gleich noch auf Tuchfühlung mit seinen Fans aus Sachsen.

Kult-Sänger Eros Ramazzotti (62) war am Montag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube

Für die waren in der Arena zuvor noch Stühle aufgestellt worden, doch die Menge hielt es darauf nicht lange. Schon kurz noch Konzertbeginn um 20 Uhr hatte sich vor der Bühne eine große Traube aus Eros-Jüngern gebildet, die ihrem Star nahe sein wollten - und der ließ sich die Einladung nicht entgehen.

"Guten Abend, Lipsia! Lasst uns alle zusammen singen", begüßte der "Cosas de la vida"-Sänger die Zuschauer. Immer wieder suchte er die Nähe zum Publikum, klatschte mit den Leuten ab, ließ sich fotografieren und schwang sich sogar in die Menge.

Bei "Terra promessa" stibitzte Eros einem Fan kurzerhand das Handy, als dieser gerade ein Video von sich aufnehmen wollte. Noch immer performend, filmte sich der Popstar selbst, bevor er das Telefon zurückgab und gleich noch eine Zuschauerin umarmte. Ob diese Aufnahmen bald viral gehen?

Doch nicht nur das Publikum bekam an diesem Abend jede Menge Eros Ramazzotti geboten, auch seine Band war vor ihm nicht sicher.