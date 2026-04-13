"The Voice"-Coach Calum Scott kommt nach Leipzig! TAG24 verlost Karten für die Show

Leipzig - Mit "Britain's Got Talent" wurde er zum Star, saß zuletzt selbst bei "The Voice of Germany" in der Jury, nun bringt Singer/Songwriter Calum Scott (37) seine "The Avenoir"-Tour zurück nach Deutschland und macht dabei halt in Leipzig . Noch besser: Ihr könnt Karten für die Show gewinnen!

Calum Scott (37) ist am 3. Juni zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Tom Cockram

TAG24 verlost nicht nur 1x2 Tickets für das Konzert, das am 3. Juni in der Quarterback Immobilien Arena stattfindet. Ihr könnt darüber hinaus auch noch Calum Scotts aktuelles Album "The Avenoir" auf Vinyl gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine E-Mail mit dem Kennwort "Calum Scott" an [email protected] schicken.

Seit seinem Durchbruch mit dem Cover des Robyn-Hits "Dancing on My Own" hat sich Calum Scott zu einer festen Größe der internationalen Pop-Landschaft etabliert, feierte weltweit Erfolge und ausverkaufte Shows.

"You Are the Reason" wurde inzwischen millionenfach gestreamt. Sein Hit "Rise" zeichnete der "Rolling Stone" als einen der "50 inspirierendsten LGBTQ-Songs aller Zeiten" aus.