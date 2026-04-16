Shanty-Rock mit Haltung: Santiano rocken Leipzig und warnen vor "orangefarbenem Pavian"

Leipzig - Da braute sich am Mittwochabend etwas zusammen: Santiano waren zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena – und TAG24 war dabei.

Leinen los, volle Fahrt, Santiano! Die Shanty-Rocker waren am Mittwoch zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. © Christian Grube

Leinen los, volle Fahrt: Santiano. Anders lässt sich das Konzert der schleswig-holsteinischen Shanty-Rock-Band kaum beschreiben.

Kaum hebt sich der Vorhang, hält es das Publikum in den vorderen Reihen nicht mehr auf den Sitzen.

Es ist beeindruckend, welche Karriere die Musiker in den vergangenen 13 Jahren hingelegt haben. Sie haben einen Musikstil salonfähig gemacht, der ursprünglich eher der norddeutschen Folklore zuzuordnen ist.

Jedes Album erreichte Platz eins der Charts, dazu kommen mehr als eine Milliarde Streaming-Abrufe und mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger.

Mit ihrem bewusst unpolitisch wirkenden Seemannsmythos reisen sie durch Deutschland und füllen die Hallen mühelos. Songs wie "Gott muss ein Seemann sein", "Doggerland" oder "Mädchen von Haithabu" werden vom Publikum textsicher mitgesungen.

Ganz unpolitisch bleibt der Abend dann aber doch nicht. Sänger und Bassist Björn Both greift aktuelle Entwicklungen auf und spricht vom "orangefarbenen Pavian", der – wie andere Despoten – die Welt in Brand setzen könnte. Auch demokratiegefährdende Tendenzen in Deutschland werden thematisiert.