Zum sechsten Mal Eistraum: Ein Wintermärchen in Leipzig

Frostige Temperaturen und jede Menge Nebel brachten die wunderschönen Lichter des Leipziger Eistraums am gestrigen Freitagabend so richtig zum Strahlen.

In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf eine gemütliche Alm-Hütte freuen. © Emily Mittmann

"Am besten kommt logischerweise die Eisbahn an aber wir haben auch für Essen und Trinken gesorgt und ein tolles Riesenrad, das letztes Jahr zum ersten Mal in dieser Optik und in dieser Größe da war", erklärte Veranstalter Arnold Bergmann gegenüber TAG24.

Abgesehen davon dürfe man sich aber noch auf ein weiteres Highlight freuen: "Als Hotspot haben wir wieder eine Hütte mitgebracht. Da machen wir dann abends auch Après-Ski-Partys", so Bergmann.

Gemütliche Dekoration und winterliche Angebote, wie Milchreis oder auch unterschiedlichste Kakao-Variationen, machen das Winterurlaubsfeeling komplett.

Bis zum 2. März öffnet der Eistraum täglich von 10 bis 22 Uhr. Ergänzt wird das Ganze durch verschiedene Veranstaltungen, wie etwa dem Kinderfasching am 25. Januar, dem Turnfest am 2. Februar oder aber auch dem Besuch unterschiedlichster Künstler.