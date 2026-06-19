Hitze-Hammer in Leipzig! Bis zu 35 Grad, doch dann drohen Unwetter
Leipzig - Jetzt wird es richtig heiß in der Messestadt! Das Wochenende bringt extreme Hitze und tropische Nächte nach Leipzig, doch am Samstag steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit für Unwetter. Zugleich besteht aufgrund der intensiven Sonne für die nächsten Tage eine UV-Warnung und damit akute Sonnenbrandgefahr!
Grund für die knackigen Temperaturen ist laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hochdruckgebiet, das feuchte und heiße Luft in die Region spült.
Am Freitag stören im Tagesverlauf nur vereinzelte Wolken den sonst blauen Himmel. Die Höchstwerte liegen bei 35 Grad, in der Nacht kühlt es bei Temperaturen um die 23 Grad nicht wirklich ab, allmählich ziehen dabei aber die ersten Wolken auf.
Der Samstag selbst beginnt stark bewölkt. Im Laufe des Tages steigt dann die Unwettergefahr. Die Meteorologen warnen gegen Mittag vor lokal auftretendem Starkregen, Sturmböen und Hagel infolge von Gewittern. Das Thermometer klettert am Nachmittag auf satte 33 Grad.
In der Nacht klart es dann kurzfristig auf und kühlt auf 20 Grad ab. Am Sonntag selbst verdecken jedoch erneut Wolken den Himmel, bei Höchstwerten um die 32 Grad. Wer auf Abkühlung hofft, wird in der Nacht zu Montag enttäuscht – das Thermometer bleibt bei rund 20 Grad hängen.
Auch in der neuen Woche bleibt es laut aktuellen Prognosen heiß, bei Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke. Richtung Dienstag zieht dann jedoch ein Wolkenband auf, das vermutlich den ein oder anderen Regenschauer mit sich bringt.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa