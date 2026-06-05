Wechselhaftes Wochenende in Leipzig: Fällt das Stadtfest ins Wasser?

Leipzig - Wer auf ein sommerliches und sonniges Wochenende in der Messestadt gehofft hat, wird wohl enttäuscht. Die Sonne zeigt sich zwar vereinzelt, aber graue Wolken dominieren den Himmel. Für das Leipziger Stadtfest sind die Aussichten trotz einzelner Regenschauer gut.

Sonne und Wolken wechseln sich am Wochenende in Leipzig ab. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Am Freitag zieht morgens noch eine dichte Wolkendecke über die Stadt, die zum Nachmittag etwas auflockert.

Die Sonne kommt vereinzelt durch. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind einzelne Schauer oder kleinere Gewitter möglich, vor allem gegen Abend.

Es weht mäßiger Wind mit einigen stärkeren Windböen aus Westen, und die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad.

In der Nacht zu Samstag klart der Himmel auf, und es bleibt trocken. Die Werte sinken auf bis zu 12 Grad.

Der Samstag wird wechselnd bewölkt. Die Sonne kommt ab und zu raus, die Wolken setzen sich aber durch. Wer vorhat, auf das Stadtfest zu gehen, oder einen Ausflug geplant hat, bleibt zumindest bis zum Abend trocken. Erst dann können leichte Schauer einsetzen.

Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad.