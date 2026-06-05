Wechselhaftes Wochenende in Leipzig: Fällt das Stadtfest ins Wasser?
Leipzig - Wer auf ein sommerliches und sonniges Wochenende in der Messestadt gehofft hat, wird wohl enttäuscht. Die Sonne zeigt sich zwar vereinzelt, aber graue Wolken dominieren den Himmel. Für das Leipziger Stadtfest sind die Aussichten trotz einzelner Regenschauer gut.
Am Freitag zieht morgens noch eine dichte Wolkendecke über die Stadt, die zum Nachmittag etwas auflockert.
Die Sonne kommt vereinzelt durch. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind einzelne Schauer oder kleinere Gewitter möglich, vor allem gegen Abend.
Es weht mäßiger Wind mit einigen stärkeren Windböen aus Westen, und die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad.
In der Nacht zu Samstag klart der Himmel auf, und es bleibt trocken. Die Werte sinken auf bis zu 12 Grad.
Der Samstag wird wechselnd bewölkt. Die Sonne kommt ab und zu raus, die Wolken setzen sich aber durch. Wer vorhat, auf das Stadtfest zu gehen, oder einen Ausflug geplant hat, bleibt zumindest bis zum Abend trocken. Erst dann können leichte Schauer einsetzen.
Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad.
Das Wochenende wird in Leipzig wechselhaft
In der Nacht zu Sonntag bedecken Wolken den Nachthimmel, und es kann regnen. Die Temperaturen sinken ab auf 15 bis 17 Grad.
Am Sonntag gibt es wieder einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu kommt Wind aus südwestlicher bis südlicher Richtung, der bis mittags teilweise auch einige kräftigere Böen mit sich bringt. Zum Abend hin lässt der Wind dann nach, und es bleibt trocken.
Wie aktuelle Prognosen zeigen, könnte sich dieses Wetter auch in der kommenden Woche so fortsetzen. Fakt ist auf jeden Fall: Wer auf eine heiße und sonnige Sommerwoche hofft, muss sich noch etwas gedulden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB