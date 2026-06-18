Hitzewelle rollt an: Hier wird es in Sachsen heute besonders heiß

Leipzig - Schwüle Hitze wird die Menschen in Sachsen am Donnerstag vielerorts voraussichtlich ordentlich ins Schwitzen bringen. Doch die heutigen Temperaturen sind dabei erst der Vorbote fürs Wochenende.

In Sachsen klettert das Thermometer heute laut DWD über die 30-Grad-Marke. © Sven Hoppe/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettert das Thermometer im Freistaat auf über 30 Grad.

Die voraussichtliche Höchsttemperatur des Tages wird demnach in der Region Leipzig erreicht - dort könnten es 31 Grad werden.

Im Dresdner Elbtal erwartet der DWD bis zu 30 Grad. Grund für das Wetter ist schwül-heiße Luft, die aus dem Südwesten nach Sachsen kommt. Dabei bleibt es den ganzen Tag heiter bis wolkig, ohne Niederschlag.

Auch die Nacht bringt wenig Abkühlung. Laut DWD sinken die Temperaturen auf 18 bis 15 Grad. In und um Leipzig bleibt es voraussichtlich bei 20 Grad in der Nacht. Im Bergland wird es etwas kühler bei 14 bis 12 Grad.