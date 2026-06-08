Wetter in Leipzig: Montags noch viel Sonnenschein, aber dann ziehen dichte Wolken auf

Leipzig - Wer am Montagmorgen die Vorhänge aufgezogen hat, wurde in Leipzig mit viel Sonnenschein begrüßt. Wem dieses Wetter gefällt, der sollte diese Momente noch einmal besonders genießen, denn die Sonne wird in dieser Woche nicht so häufig zu sehen sein.

Am Montag setzt sich die Sonne noch durch, aber an den anderen Tagen überwiegen Wolken. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt sich am Montag ein Hochdruckgebiet durch.

Tagsüber wird es freundlich, trocken und die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad. Am Abend ziehen von Westen her dann dichte Wolken auf und es weht schwacher bis mäßiger Wind.

Nachts kommt ein leichter Wetterumschwung. Einzelne Regenschauer können über die Messestadt ziehen und die Temperaturen sinken ab auf 16 bis 12 Grad.

Der Dienstag wird überwiegend grau. Am Mittag und Nachmittag schafft es die Sonne zwar, sich immer mal durch die Wolkendecke zu kämpfen, besonders heiter wird es aber nicht.

Am Vormittag sind vereinzelt Schauer möglich, vor allem wird es aber spürbar windiger. Ab Mittag ziehen Böen von teilweise 42 km/h über Leipzig. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 18 Grad.