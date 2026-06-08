Wetter in Leipzig: Montags noch viel Sonnenschein, aber dann ziehen dichte Wolken auf

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Der Montag in Leipzig wird sonnig und freundlich, aber dann ziehen dichte Wolken auf. Danach wird es grau und vereinzelt regnet es.

Von Tamina Porada

Leipzig - Wer am Montagmorgen die Vorhänge aufgezogen hat, wurde in Leipzig mit viel Sonnenschein begrüßt. Wem dieses Wetter gefällt, der sollte diese Momente noch einmal besonders genießen, denn die Sonne wird in dieser Woche nicht so häufig zu sehen sein.

Am Montag setzt sich die Sonne noch durch, aber an den anderen Tagen überwiegen Wolken. (Archivfoto)
Am Montag setzt sich die Sonne noch durch, aber an den anderen Tagen überwiegen Wolken. (Archivfoto)  © Jan Woitas/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt sich am Montag ein Hochdruckgebiet durch.

Tagsüber wird es freundlich, trocken und die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad. Am Abend ziehen von Westen her dann dichte Wolken auf und es weht schwacher bis mäßiger Wind.

Nachts kommt ein leichter Wetterumschwung. Einzelne Regenschauer können über die Messestadt ziehen und die Temperaturen sinken ab auf 16 bis 12 Grad.

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Der Dienstag wird überwiegend grau. Am Mittag und Nachmittag schafft es die Sonne zwar, sich immer mal durch die Wolkendecke zu kämpfen, besonders heiter wird es aber nicht.

Am Vormittag sind vereinzelt Schauer möglich, vor allem wird es aber spürbar windiger. Ab Mittag ziehen Böen von teilweise 42 km/h über Leipzig. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 18 Grad.

Mittwoch und Donnerstag weiterhin viele Wolken

Der Rest der Woche wird eher grau und vereinzelt fällt Regen. (Archivfoto)
Der Rest der Woche wird eher grau und vereinzelt fällt Regen. (Archivfoto)  © Elisa Schu/dpa

Am Mittwoch wird es wechselnd bewölkt. Vor allem in den Morgenstunden und in der Nacht können einige Regentropfen fallen. Der Wind vom Dienstag schwächt etwas ab. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag lockern die Wolken kurzzeitig auf und es bleibt überwiegend trocken bei Tiefstwerten um 9 Grad.

Am Donnerstagmorgen verdichten sich die Wolken dann wieder und zeitweise kommt es zu leichten Schauern. Kleinere Gewitter sind laut dem aktuellen Stand auch möglich.

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Zum Abend hin lässt die Bewölkung dann langsam nach und die Sonne kommt hervor. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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