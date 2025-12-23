Weiße Weihnachten in Sachsen? Frostig wird es jedenfalls!

Leipzig - Die neue Woche bringt allmählich kühlere Luft nach Sachsen und steigert damit auch die Chancen für eine weiße Weihnacht - jedenfalls in manchen Regionen des Freistaats. Besonders um die Feiertage sinken die Temperaturen dabei deutlich ab: Es wird frostig und glatt!

Zwischen einem Hoch über Nordeuropa und einem Tief bei Frankreich wird mit südöstlicher Strömung allmählich kühlere Luft in den Freistaat geführt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Montag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bedeckt bis stark bewölkt, teils auch nebelig trüb mit vereinzelt etwas Sprühregen. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen 2 und 6, im Bergland teils 0 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Ost-Südost.

In der Nacht auf Dienstag bleibt es bedeckt und regional regnerisch. Bei Temperaturen zwischen 3 und 0, im Bergland 2 und -2 Grad, besteht Glättegefahr.

Der Dienstag selbst beginnt ebenfalls mit Sprühregen oder Schneegriesel bei einem bedeckten Himmel. Besonders in höheren Lagen wir es dabei glatt. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 4 und -2 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch (Heiligabend) bleibt es bewölkt, bei zeitweisem Schneegriesel oder geringem Schneefall im Bergland. Besonders am Morgen und Abend streckenweise Glätte. Die Höchstwerte am Tag liegen bei -2 bis +1, im Bergland -5 bis -2 Grad. Der Wind weht frisch aus Nordost.

In der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag wechselnd bewölkt, örtlich geringer Schneefall bei frostigen Tiefsttemperaturen von -5 bis -8, im Bergland bis -10 Grad. Es wird glatt!