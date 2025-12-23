Weiße Weihnachten in Sachsen? Frostig wird es jedenfalls!
Leipzig - Die neue Woche bringt allmählich kühlere Luft nach Sachsen und steigert damit auch die Chancen für eine weiße Weihnacht - jedenfalls in manchen Regionen des Freistaats. Besonders um die Feiertage sinken die Temperaturen dabei deutlich ab: Es wird frostig und glatt!
Der Montag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bedeckt bis stark bewölkt, teils auch nebelig trüb mit vereinzelt etwas Sprühregen. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen 2 und 6, im Bergland teils 0 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Ost-Südost.
In der Nacht auf Dienstag bleibt es bedeckt und regional regnerisch. Bei Temperaturen zwischen 3 und 0, im Bergland 2 und -2 Grad, besteht Glättegefahr.
Der Dienstag selbst beginnt ebenfalls mit Sprühregen oder Schneegriesel bei einem bedeckten Himmel. Besonders in höheren Lagen wir es dabei glatt. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 4 und -2 Grad.
In der Nacht zum Mittwoch (Heiligabend) bleibt es bewölkt, bei zeitweisem Schneegriesel oder geringem Schneefall im Bergland. Besonders am Morgen und Abend streckenweise Glätte. Die Höchstwerte am Tag liegen bei -2 bis +1, im Bergland -5 bis -2 Grad. Der Wind weht frisch aus Nordost.
In der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag wechselnd bewölkt, örtlich geringer Schneefall bei frostigen Tiefsttemperaturen von -5 bis -8, im Bergland bis -10 Grad. Es wird glatt!
Weihnachten wird frostig
Der 1. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) zeigt sich dann oftmals heiter, auch wenn er in der ersten Tageshälfte vielerorts noch wolkig bleibt. Bei Dauerfrost zwischen -5 und -1 Grad bleibt es dabei überwiegend trocken, streckenweise jedoch glatt.
In der Nacht auf den 2. Weihnachtsfeiertag (Freitag) sinken die Temperaturen dann sogar noch ein Stück auf Tiefstwerte zwischen -7 und -10 Grad ab. Auch tagsüber bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken, jedoch frostig bei Temperaturen zwischen -3 und -5 Grad.
Ob nun mit weißer Schneedecke oder ohne: TAG24 wünscht Euch schöne Feiertage im Kreis Eurer Liebsten!
Titelfoto: Bildmontage/Wetteronline/Hendrik Schmidt/dpa