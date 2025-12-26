Letztes Wochenende des Jahres bringt dichten Nebel nach Sachsen

Leipzig - Das letzte Wochenende des Jahres wird in Sachsen kalt und winterlich. Da es dabei örtlich zu Sichtweiten unter 150 Metern kommt, wurde eine Nebelwarnung ausgegeben!

Am Rand eines Hochdruckgebiets über der Nordsee und Schottland gelangt mit einer östlichen Strömung relativ kalte Festlandsluft nach Sachsen. (Archiv) © Robert Michael/dpa

Der Freitag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nebelig und trüb bei vielen tief hängenden Wolken. Am Vormittag bleibt gebietsweise dichter Nebel zurück. Im Tagesverlauf lösen sich die Wolken dann aber mehr und mehr auf, es kommt zu sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad.

In der Nacht zu Samstag klart es teils auf, im Verlauf besonders in Ostsachsen bilden sich vermehrt Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken bei schwachem Wind auf -3 bis -7 Grad.

Am Samstag wird es teils sonnig, gebietsweise trüb. Die Maximaltemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad, auf dem Fichtelberg bis 7 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es nebelig-trüb, in höheren Lagen besteht Gefahr von leichtem, gefrierendem Sprühregen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen -1 und -4 Grad, der Wind weht schwach aus dem Westen.

Der Sonntag selbst zeigt sich nach der Auflösung des Nebels am Morgen von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturhöchstwerte klettern auf 3 bis 5, im Bergland auf 0 bis 3 Grad.