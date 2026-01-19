Sonnige Wintertage und frostige Nächte: So wird das Wetter in Sachsen

Leipzig - Nach einem milden Wochenende erwarten die Menschen in Sachsen in dieser Woche sonnige Wintertage und kalte Nächte. Dabei kann es besonders in höheren Lagen teils auch stürmisch und glatt werden. Richtung Wochenende ziehen Wolken auf.

Vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz erwartet die Menschen besonders am Montag andauernder "Böhmischer Wind", zeitweise mit Wind- und Sturmböen zwischen 50 und 70 km/h aus Südost. © Sebastian Willnow/dpa

Der Montag startet zunächst mit leichtem bis mäßigem Frost, teilten die Meteorologen vom Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Tagsüber liegen die Höchstwerte bei viel Sonne um 1 bis 5 Grad. Größtenteils weht der Wind am Montag schwach bis mäßig, im Bergland und in der Oberlausitz mitunter jedoch frisch aus Südost mit Wind- und Sturmböen.

In der Nacht auf Dienstag präsentiert sich der Himmel sternenklar, mit Tiefstwerten zwischen -4 bis -7, in höheren Lagen jedoch auch bis -9 Grad. Der Wind weht dabei anhaltend schwach bis mäßig, im Bergland und in der Oberlausitz mitunter weiterhin frisch aus Südost mit Windböen, vereinzelt sind auch stürmische Böen möglich.

Am Dienstag dann ganztägig sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad, in den Kammlagen des Erzgebirges bleibt es hingegen dauerhaft teils frostig. Im Bergland und in der Oberlausitz besteht zudem weiterhin die Möglichkeit für Wind- und Sturmböen.