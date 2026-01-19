Sonnige Wintertage und frostige Nächte: So wird das Wetter in Sachsen
Leipzig - Nach einem milden Wochenende erwarten die Menschen in Sachsen in dieser Woche sonnige Wintertage und kalte Nächte. Dabei kann es besonders in höheren Lagen teils auch stürmisch und glatt werden. Richtung Wochenende ziehen Wolken auf.
Der Montag startet zunächst mit leichtem bis mäßigem Frost, teilten die Meteorologen vom Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
Tagsüber liegen die Höchstwerte bei viel Sonne um 1 bis 5 Grad. Größtenteils weht der Wind am Montag schwach bis mäßig, im Bergland und in der Oberlausitz mitunter jedoch frisch aus Südost mit Wind- und Sturmböen.
In der Nacht auf Dienstag präsentiert sich der Himmel sternenklar, mit Tiefstwerten zwischen -4 bis -7, in höheren Lagen jedoch auch bis -9 Grad. Der Wind weht dabei anhaltend schwach bis mäßig, im Bergland und in der Oberlausitz mitunter weiterhin frisch aus Südost mit Windböen, vereinzelt sind auch stürmische Böen möglich.
Am Dienstag dann ganztägig sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad, in den Kammlagen des Erzgebirges bleibt es hingegen dauerhaft teils frostig. Im Bergland und in der Oberlausitz besteht zudem weiterhin die Möglichkeit für Wind- und Sturmböen.
Richtung Wochenende ziehen Wolken auf
Die Nacht zum Mittwoch ist klar bei frostigen Temperaturen zwischen -5 und -10 Grad. Im Mittelgebirgsraum weht mäßiger bis frischer Südostwind, vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz sind Windböen möglich.
Der Mittwoch selbst präsentiert sich, wie an den Tagen zuvor, erneut mit viel Sonne und wenigen Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 0 und 3 Grad. Im oberen Bergland bleibt es teils dauerhaft frostig.
Die Nacht zum Donnerstag ist klar, am Morgen ist es teils wolkig. Die Tiefsttemperaturen liegen dabei zwischen -6 und -10 Grad. Tagsüber wird ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern erwartet. Es bleibt trocken. Vielerorts Höchstwerte um 0, im Bergland -5 bis -2 Grad.
In der Nacht zum Freitag wird es wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -10 Grad. Es weht mäßiger Ostwind, im Erzgebirge aus Südosten kommend. Mit Blick auf das Wochenende wird meist ruhiges und kaltes Winterwetter in Aussicht gestellt, mit teils strengen Nachtfrösten und der Möglichkeit von leichten Schneefällen.
