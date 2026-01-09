Sturmtief "Elli": Leipzig versinkt im Schnee, sächsischer Bürgermeister befreit Brummi

Leipzig - Ein Sturmtief zieht über Deutschland und Leipzig. Schon in der Nacht und am frühen Morgen fiel Schnee, der im Laufe des Tages auch in Schneeregen übergehen kann. Die Straßen könnten glatt werden.

Einige Passanten trauten sich am Morgen auch mit dem Fahrrad heraus. © EHL Media/Björn Stach

Der Winterdienst ist bereits seit den frühen Morgenstunden in Leipzig unterwegs, räumt Straßen und Wege frei und verteilt Streumittel.

Auf den Straßen in der Stadt ist weniger los. Trotzdem sind Berufspendler, Radfahrer und auch einige Fußgänger unterwegs.

Einige Schulen haben geschlossen, aber bei Weitem nicht alle, weswegen auch einige Schulkinder den Weg nach draußen angetreten haben.

Wie die Leipziger Märkte auf Facebook mitteilten, findet trotz des Schnees am heutigen Freitag der Wochenmarkt in der Innenstadt statt. Es seien aber nicht alle Händler angereist. Am Wochenende findet hingegen kein Markt auf dem Richard-Wagner-Platz und in Lößnig statt.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe fahren nach TAG24-Informationen aktuell noch ohne große Verzögerungen. Trotzdem warnt das Unternehmen, dass es "im Liniennetz zu Verspätungen und Ausfall von Einzelfahrten kommt". Wer auf den ÖPNV angewiesen ist, sollte seine Verbindung vorab online prüfen.