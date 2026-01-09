Sturmtief "Elli": Leipzig versinkt im Schnee, sächsischer Bürgermeister befreit Brummi
Leipzig - Ein Sturmtief zieht über Deutschland und Leipzig. Schon in der Nacht und am frühen Morgen fiel Schnee, der im Laufe des Tages auch in Schneeregen übergehen kann. Die Straßen könnten glatt werden.
Der Winterdienst ist bereits seit den frühen Morgenstunden in Leipzig unterwegs, räumt Straßen und Wege frei und verteilt Streumittel.
Auf den Straßen in der Stadt ist weniger los. Trotzdem sind Berufspendler, Radfahrer und auch einige Fußgänger unterwegs.
Einige Schulen haben geschlossen, aber bei Weitem nicht alle, weswegen auch einige Schulkinder den Weg nach draußen angetreten haben.
Wie die Leipziger Märkte auf Facebook mitteilten, findet trotz des Schnees am heutigen Freitag der Wochenmarkt in der Innenstadt statt. Es seien aber nicht alle Händler angereist. Am Wochenende findet hingegen kein Markt auf dem Richard-Wagner-Platz und in Lößnig statt.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe fahren nach TAG24-Informationen aktuell noch ohne große Verzögerungen. Trotzdem warnt das Unternehmen, dass es "im Liniennetz zu Verspätungen und Ausfall von Einzelfahrten kommt". Wer auf den ÖPNV angewiesen ist, sollte seine Verbindung vorab online prüfen.
Grimmaer Oberbürgermeister befreit festgefahrenen Lastwagen
Auf der B107/Wurzener Straße in Grimma steckte am Freitagmorgen ein Lastwagen im Schnee fest. Als er eine Kurve bergauf fahren wollte, ging plötzlich nichts mehr. Laut TAG24-Informationen packte der Oberbürgermeister Tino Kießig (33) an.
Der Agrartechniker rollte mit seinem Traktor an und zog den Brummi wieder zurück auf die Straße.
Schwierige Bedingungen gibt es aktuell auch auf der A14. Sowohl in Höhe Grimma als auch in Höhe Schkeuditz konnte die Fahrbahn am Morgen nur teilweise geräumt werden. Anhaltender Schneefall erschwert die Bedingungen.
Zahlreiche Verkehrsteilnehmer kamen nur langsamer voran. Autofahrer sollen ihre Fahrweise weiterhin den Witterungsbedingungen anpassen und vor allem auch genügend Abstand nach vorn halten.
DHL-Lastwagen auf der B2 bei Krostitz kracht gegen Baum
Einige Unfälle und querstehende Lastwagen verzeichnete die Polizei Sachsen laut den offiziellen Verkehrswarnmeldungen bereits. Auf der B2 kurz vor dem Krostitzer Ortsteil Hohenossig kam kurz nach 6 Uhr ein mit DHL-Kisten beladener Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab.
Sein Anhänger krachte in einen Baum und der Sattelauflieger wurde dabei abgerissen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und schaffte es selbst, sein Fahrzeug zu bergen.
Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass es in den kommenden Tagen weiter schneien kann. Im Verlauf des Freitags kann der Schnee auch in Regen übergehen. Wenn dieser auf den gefrorenen Boden trifft, kann es glatt werden.
Am Samstag und Sonntag wird weiterer Schneefall und Temperaturen zwischen -7 und 0 Grad erwartet. In der Nacht kann es auf bis zu -14 Grad abkühlen.
