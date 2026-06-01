Lausige Wetter-Aussichten für Leipzig: Sommeranfang fällt ins Wasser
Leipzig - Zwar hat es am Sonntag und in der Nacht zu Montag immer wieder geregnet, doch Leipzig und Umgebung wurden vom Unwetter, das in anderen Teilen Deutschlands wütete, weitgehend verschont. Und wie wird das Wetter zum Start in den Juni?
Die Leipziger wurden in den vergangenen zwei Wochen mit ganz viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen verwöhnt. Die erste Juni-Woche hingegen sorgt für etwas Ernüchterung.
Schon der Blick aus dem Fenster verrät am Montagmorgen recht gut, worauf sich die Messestädter in den kommenden Tagen einstellen müssen: ganz viele Wolken statt strahlend blauem Himmel.
Zwar lässt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auch hin und wieder die Sonne blicken, doch das Quecksilber klettert auf nur noch maximal 21 Grad. Immerhin: Lediglich vormittags kann es örtlich noch einmal etwas regnen.
In der kommenden Nacht sinken die Werte bis auf 13 Grad. Doch schon am Dienstag wird es bei maximal 25 Grad wieder etwas wärmer.
Dabei lässt sich die Sonne aber nicht wirklich oft blicken, vielmehr wird mit einer dichten Wolkendecke gerechnet.
Viele Wolken und Regen zum Start in den Juni in Leipzig
Am Mittwoch soll es voraussichtlich vor allem in der ersten Tageshälfte länger anhaltend regnen, am Nachmittag sind aber ebenfalls noch einige Schauer möglich in und um Leipzig. Dabei zeigt das Thermometer allerhöchstens 20 Grad an.
Die Temperaturen steigen am Donnerstag zwar wieder ein wenig, aber Sonnenanbeter werden erneut enttäuscht: Klärchen wird sich wohl nur morgens zeigen und später meist hinter vielen Wolken verstecken, die erneut Regen mitbringen können.
Die erste Juni-Woche und damit der meteorologische Sommeranfang fallen also buchstäblich ins Wasser. Ersten Prognosen zufolge wird das Wetter auch am kommenden Wochenende wohl eher nicht Freibad-tauglich.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, EHL Media/Björn Stach