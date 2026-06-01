Lausige Wetter-Aussichten für Leipzig: Sommeranfang fällt ins Wasser

Leipzig - Zwar hat es am Sonntag und in der Nacht zu Montag immer wieder geregnet, doch Leipzig und Umgebung wurden vom Unwetter, das in anderen Teilen Deutschlands wütete, weitgehend verschont. Und wie wird das Wetter zum Start in den Juni?

Ein Bild, an das wir uns in dieser Woche gewöhnen sollten: Der Himmel über Leipzig ist bedeckt. © Jan Woitas/dpa

Die Leipziger wurden in den vergangenen zwei Wochen mit ganz viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen verwöhnt. Die erste Juni-Woche hingegen sorgt für etwas Ernüchterung.

Schon der Blick aus dem Fenster verrät am Montagmorgen recht gut, worauf sich die Messestädter in den kommenden Tagen einstellen müssen: ganz viele Wolken statt strahlend blauem Himmel.

Zwar lässt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auch hin und wieder die Sonne blicken, doch das Quecksilber klettert auf nur noch maximal 21 Grad. Immerhin: Lediglich vormittags kann es örtlich noch einmal etwas regnen.

In der kommenden Nacht sinken die Werte bis auf 13 Grad. Doch schon am Dienstag wird es bei maximal 25 Grad wieder etwas wärmer.

Dabei lässt sich die Sonne aber nicht wirklich oft blicken, vielmehr wird mit einer dichten Wolkendecke gerechnet.