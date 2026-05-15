Nach verregnetem Wetter in Leipzig: Kommt zum Wochenende endlich die Wende?

Leipzig - Regen, Gewitter, Sturm - in den vergangenen Tagen war das Wetter in der Messestadt durchwachsen. Kommt mit dem Ende der Eisheiligen am heutigen Freitag endlich die Wende?

Nachdem es die vergangenen Tage eher grau war, kommt zum Wochenende immer wieder die Sonne durch. © Jan Woitas/dpa

Die Prognosen sehen laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vielversprechend aus.

Der Freitag startet noch mit einzelnen Wolken und ein bisschen Sonnenschein. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke aber stark. Es bleibt trocken bei mäßigem Westwind.

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel bewölkt. Einzelne Schauer könnten durchziehen bei Tiefstwerten um 6 Grad.

Am Samstag lockern die Wolken auf und es wird trocken. Vor allem am späten Nachmittag beziehungsweise Abend setzt sich dann die Sonne vermehrt durch.

Schwacher bis mäßiger Wind kommt aus westlicher Richtung. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 Grad.