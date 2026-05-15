Nach verregnetem Wetter in Leipzig: Kommt zum Wochenende endlich die Wende?
Leipzig - Regen, Gewitter, Sturm - in den vergangenen Tagen war das Wetter in der Messestadt durchwachsen. Kommt mit dem Ende der Eisheiligen am heutigen Freitag endlich die Wende?
Die Prognosen sehen laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vielversprechend aus.
Der Freitag startet noch mit einzelnen Wolken und ein bisschen Sonnenschein. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke aber stark. Es bleibt trocken bei mäßigem Westwind.
Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad.
In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel bewölkt. Einzelne Schauer könnten durchziehen bei Tiefstwerten um 6 Grad.
Am Samstag lockern die Wolken auf und es wird trocken. Vor allem am späten Nachmittag beziehungsweise Abend setzt sich dann die Sonne vermehrt durch.
Schwacher bis mäßiger Wind kommt aus westlicher Richtung. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 Grad.
Leipzig Wetter: Am Sonntag abwechselnd Sonne und Wolken
In der Nacht zu Sonntag verziehen sich die Wolken und es klart auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu 6 Grad.
Am Sonntag gibt es am Morgen in Leipzig viel Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich dann mehr Wolken, die Sonne kommt aber immer wieder durch. Es bleibt trocken.
Der Wind bläst schwach aus südwestlicher und später aus südlicher Richtung bei Höchstwerten von 15 bis maximal 17 Grad.
Der Ausblick auf die kommende Woche verspricht momentan weiterhin einen Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen könnten auch wieder über die 20-Grad-Marke klettern.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa