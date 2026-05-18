Sonniger Wochenstart in Leipzig: So geht's die nächsten Tage weiter

Leipzig - Nach einer teils ungemütlichen vergangenen Woche kommt die neue gut aus den Puschen und läutet den Sommer allmählich ein.

In den Park chillen und die Sonne genießen - in dieser Woche absolut möglich. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Der Montag startete in Leipzig bei rund 7 Grad um 7 Uhr recht frisch. Aber Ihr dürft Euch im Tagesverlauf über bis zu 20 Grad und elf Stunden Sonne bei nur phasenweiser leichter Bewölkung freuen.

Und auch der Rest der Woche kann sich sehen lassen.

Zwar sind bis zum Wochenende laut wetteronline.de nur noch fünf bis acht Sonnenstunden täglich drin - die meisten am Donnerstag.

Dennoch bleiben die Tageswerte gleichmäßig bei 18 bis 20 Grad.