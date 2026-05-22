Warmes Pfingstwochenende in Leipzig: Doch damit müsst Ihr rechnen

Leipzig - Das Positive voraus: Am verlängerten Pfingstwochenende erwarten Euch bis zu 26 Grad. Doch neben Sonnenschein müsst Ihr auch mit Wolken rechnen.

Ein warmes Wochenende in Leipzig ist angesagt. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Schon in den heutigen Freitag starten wir laut wetteronline.de mit einem Wechsel aus Wolken und Sonne bei höchstens 23 Grad.

Letztere kann sich am Samstag dann deutlich durchsetzen. Woraufhin die Höchsttemperatur auf bis zu 26 Grad ansteigen kann.

Am Pfingstsonntag erwarten Euch dann wieder mehr Wolken.

Während die Temperaturen in den Nächten auf 10 bis 14 Grad sinken, steigen sie tagsüber das gesamte verlängerte Wochenende deutlich über 20 Grad. Perfekt für eine Radtour oder einen ersten Ausflug an den See.