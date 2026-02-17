Tauwetter in Leipzig: Wintereinbruch schon vorbei?

Leipzig/Dresden - Während Leipzig am Montag noch von einer dicken Schneeschicht bedeckt war, ist am Dienstagvormittag schon wieder nicht mehr viel davon zu sehen. Tauwetter ist angesagt - doch wie lange noch?

Lediglich auf den Dächern ist noch ein Rest Schnee zu sehen. © Montage: TAG24/Lisa Marie Peisker; Screenshot/Wetteronline.de

Der erste Blick aus dem Fenster könnte kaum deprimierender sein. Der Schnee wurde weitestgehend vom Regen weggespült, und dicke graue Wolken nehmen jede Chance auf ein paar wärmende Sonnenstrahlen.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Trotz weiterhin bestehender Glättewarnung für Sachsen scheint Leipzig größtenteils vom tückischen Glatt- und Blitzeis verschont zu bleiben.

Dafür sorgt unter anderem der Winterdienst, welcher seit 1.30 Uhr mit 19 Fahrzeugen unterwegs ist.

"Zusätzlich ist ein engagiertes Team von 19 Mitarbeitenden unterwegs, um die Straßen sicher befahrbar zu halten", bestätigt die Stadtreinigung.

Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad in der Messestadt, bestätigt der Deutsche Wetterdienst (DWD).