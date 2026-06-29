Nach Hitze-Welle: Neue Woche bringt Temperatursturz und Unwetter nach Leipzig

Leipzig - Nach einem heißen Wochenende wartet endlich eine kleine Abkühlung auf die Leipzigerinnen und Leipziger.

Die neue Woche in Leipzig wird ungemütlich. © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben des DWD startet die neue Woche am Montag mit vielen Wolken und immer wieder aufkommenden Schauern. Die Wetter-Experten warnen im Tagesverlauf auch vor Gewittern und Unwettergefahr.

Da sich die Luft dadurch erheblich abkühlt, liegen die Höchstwerte bei 26 Grad. Nachts sinken sie weiter auf bis zu 16 Grad.

Auch der Dienstag bringt jede Menge dichte Wolken in den Freistaat, sodass es weiter regnet und gewittert. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 24 und 26 Grad ein.

In der Nacht bleibt es ähnlich ungemütlich, unter anderem weist der DWD auf unwetterartiger Starkregen hin.

So geht es auch am Mittwoch weiter, der mit Höchstwerten um die 22 Grad der kühlste Tag seit Langem werden soll. Auch hier ist immer wieder mit Schauern zu rechnen, die Sonne zeigt sich nur selten.