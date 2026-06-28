Fünfter Tag mit extremer Hitze in Leipzig: Wann kommt denn nun die erhoffte Abkühlung?
Leipzig - Seit Tagen hat eine Hitzewelle Deutschland fest im Griff und auch in Leipzig wurde bereits am fünften Tag in Folge eine amtliche Warnung wegen extremer Hitze herausgegeben. Viele Einwohner der Stadt hoffen auf eine Abkühlung, doch wann kommt sie?
Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag und am Montag vor Hitzegewittern.
Eine Kaltfront trifft auf die aktuell vorherrschende warme Luft, was das Unwetterrisiko steigen lässt.
In ihrer Vorhersage für Sachsen erklären die Meteorologen gegen 13 Uhr, dass sich vor allem in der Nacht zu Montag dichte Wolken bilden und Schauer und Gewitter durchziehen können.
"Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen", hieß es außerdem und die könnten teils heftig werden.
Die Vorhersagen und die Entwicklung sind momentan noch extrem unsicher und die Lage wird weiter beobachtet.
Der Deutsche Wetterdienst warnt aber vor heftigem Starkregen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, Hagel und schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde.
Wetter in Leipzig: Nacht wird wohl noch einmal warm
Wenn die Unwetter kommen, gehen auch die Temperaturen runter. Theoretisch sind in der Nacht dann Werte zwischen 23 und 18 Grad möglich.
Das RegenRadar von wetteronline.de sagt aber voraus, dass Leipzig vermutlich erst am Montag von den Gewittern getroffen wird und deswegen wohl noch eine weitere Nacht schwitzen muss.
In der Nacht zu Montag können zwar einzelne Tropfen fallen, heftiger wird es wohl aber erst tagsüber. Vor allem mittags könnten kräftigere Schauer und Gewitter herunterkommen.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa;