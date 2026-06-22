Keine Abkühlung in Sicht: Neue Woche in Leipzig bleibt heiß und sonnig
Leipzig - Auch die neue Woche bringt jede Menge Sonne und Hitze nach Leipzig.
Laut der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) soll die Hitze in den kommenden Tagen wohl zumindest nicht mehr ganz so drückend wie am vergangenen Wochenende werden.
So startet der Montag gewohnt heiter, kommt allerdings mit einigen Quellwolken daher, sodass noch vor dem Mittagessen mit vereinzelten Schauern zu rechnen ist. Ab dem Nachmittag soll es bei Temperaturen um die 28 Grad dann aber trocken bleiben in der Messestadt.
Nach einer kurzen Abkühlung in der Nacht heizt es sich am Dienstag schnell wieder auf bis zu 30 Grad auf, wobei der Morgen und Mittag von dichten Wolken geprägt sind. Erst gegen Nachmittag soll der Himmel dann aufklaren und die Sonne zum Vorschein bringen.
Richtig sommerlich ohne Abstriche wird es dann am Mittwoch mit Werten bis zu 31 Grad, einem klaren blauen Himmel und reichlich Sonne.
Je näher das Wochenende rückt, desto extremer wird es allerdings: Am Donnerstag ist mit Höchstwerten bis zu 35 Grad zu rechnen, dazu soll es windstill und wolkenlos bleiben. Wer draußen unterwegs ist, sollte also gut eingecremt sein und eine Kopfbedeckung parat haben.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa