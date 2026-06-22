Keine Abkühlung in Sicht: Neue Woche in Leipzig bleibt heiß und sonnig

Leipzig - Auch die neue Woche bringt jede Menge Sonne und Hitze nach Leipzig .

Die neue Woche bringt wieder viele Sonnenstunden in die Messestadt. © Sebastian Willnow/dpa

Laut der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) soll die Hitze in den kommenden Tagen wohl zumindest nicht mehr ganz so drückend wie am vergangenen Wochenende werden.

So startet der Montag gewohnt heiter, kommt allerdings mit einigen Quellwolken daher, sodass noch vor dem Mittagessen mit vereinzelten Schauern zu rechnen ist. Ab dem Nachmittag soll es bei Temperaturen um die 28 Grad dann aber trocken bleiben in der Messestadt.

Nach einer kurzen Abkühlung in der Nacht heizt es sich am Dienstag schnell wieder auf bis zu 30 Grad auf, wobei der Morgen und Mittag von dichten Wolken geprägt sind. Erst gegen Nachmittag soll der Himmel dann aufklaren und die Sonne zum Vorschein bringen.

Richtig sommerlich ohne Abstriche wird es dann am Mittwoch mit Werten bis zu 31 Grad, einem klaren blauen Himmel und reichlich Sonne.