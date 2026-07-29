Neue Hitzewelle rollt auf Sachsen zu: So warm wird es diesmal

Leipzig - Eine neue Hitzewelle bringt in Sachsen Temperaturen bis zu 38 Grad.

Besonders am Donnerstag wird es heiß im Freistaat. © Frank Rumpenhorst/dpa

Das zunehmend heiße Sommerwetter sorgt auch für Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Vor dem besonders heißen Donnerstag soll es bereits am Mittwoch bis zu 34 Grad warm werden. Im sächsischen Bergland erwartet der DWD maximal 25 bis 30 Grad.

Der Donnerstag startet laut Wetterbericht heiter und trocken, jedoch soll es später in der Westhälfte schauern und gewittern. Dabei komme es auch zu Starkregen und Hagel, zudem sind Sturmböen möglich.

Im Freistaat erreichen die Temperaturen demnach bis zu 38 Grad, im Bergland bis zu 33 Grad.