Nur kurze Entspannung in Sicht: Wochenende in Leipzig wird ungemütlich

Leipzig - Nach dem starken Unwetter in der Nacht geht es in Leipzig zunächst ungemütlich weiter.

Den Leipzigern steht ein durchwachsenes Wochenende bevor. © Jan Woitas/dpa

Zwar werden am Freitag in der Messestadt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 30 Grad erwartet, gleichzeitig kommt es allerdings auch immer wieder zu Gewittern und Regenfällen.

Insbesondere gegen Nachmittag ist mit Starkregen, Sturmböen und teilweise sogar Hagel zu rechnen.

Deutlich freundlicher soll hingegen der Dienstag werden, der mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad um die Ecke kommt. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt stark, sodass einem trockenen CSD nichts im Weg steht.

Dieser Umstand soll sich bereits am Sonntag aber wieder ändern, so der DWD: Hier wird es bei Werten um die 24 Grad immer wieder nass, dazu zieht ein strenger Wind durch die Messestadt.