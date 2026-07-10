Nach kurzer Abkühlung: Sonne und sommerliche Temperaturen am Wochenende in Leipzig
Leipzig - Nachdem die vergangenen Tage etwas Abkühlung und Regen gebracht hatten, gelangen unter Hochdruckeinfluss wieder relativ warme Luftmassen in die Region. Das wird am Wochenende spürbar.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, beginnt der Freitag noch mit einigen Wolken, schwachem Wind und Temperaturen um die 15 Grad.
Im Laufe des Tages könnten einige Windböen auftreten, größtenteils bleibt es aber freundlich und vor allem trocken. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 26 Grad.
In der Nacht zu Samstag ziehen einige Wolken durch, regnen wird es allerdings nicht. Die Werte sinken ab auf Temperaturen um 15 Grad.
Am Samstag gibt es morgens noch viel Sonne, bevor dann mittags Wolken aufziehen, die sich den ganzen Tag über festsetzen und für einen Mix aus Sonne und Wolken sorgen.
Trotzdem bleibt es trocken bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.
Ab Sonntag werden wieder bis zu 30 Grad erreicht
Die Nacht zu Sonntag bleibt wettertechnisch friedlich bei einigen Wolken und Werten um 15 Grad.
Am Sonntag erwärmt es sich dann spürbar. Während die Wolken sich verziehen und der Sonne die Überhand lassen, knacken die Temperaturen wieder die 30-Grad-Marke. Es bleibt trocken und es weht nur schwacher Wind.
Erste Prognosen versprechen auch in der neuen Woche wieder sommerliche Temperaturen.
So schlimm wie die Hitzewelle Ende Juni wird es aber vermutlich nicht, denn aktuell sieht es danach aus, als würde es sich wenigstens in der Nacht immer wieder abkühlen.
Titelfoto: Bildmontage: Elisa Schu/dpa; Sven Hoppe/dpa