Nach kurzer Abkühlung: Sonne und sommerliche Temperaturen am Wochenende in Leipzig

Leipzig - Nachdem die vergangenen Tage etwas Abkühlung und Regen gebracht hatten, gelangen unter Hochdruckeinfluss wieder relativ warme Luftmassen in die Region. Das wird am Wochenende spürbar.

An den Seen in und um Leipzig wird es am Wochenende wohl wieder etwas voller werden. © Elisa Schu/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, beginnt der Freitag noch mit einigen Wolken, schwachem Wind und Temperaturen um die 15 Grad.

Im Laufe des Tages könnten einige Windböen auftreten, größtenteils bleibt es aber freundlich und vor allem trocken. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 26 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen einige Wolken durch, regnen wird es allerdings nicht. Die Werte sinken ab auf Temperaturen um 15 Grad.

Am Samstag gibt es morgens noch viel Sonne, bevor dann mittags Wolken aufziehen, die sich den ganzen Tag über festsetzen und für einen Mix aus Sonne und Wolken sorgen.

Trotzdem bleibt es trocken bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.