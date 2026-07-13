Erst Sommer und Sonne, dann könnte es gewittern: So wird das Wetter in Leipzig diese Woche

Leipzig - Am Wochenende wurde die Messestadt mit viel Sonnenschein und sommerlichen Wetterbedingungen verwöhnt. Es geht jedoch nicht die ganze Woche so weiter.

Die Experten können noch nicht genau vorhersagen, wie heftig die Gewitter werden und ob sie überhaupt über Leipzig ziehen. Ausgeschlossen werden können sie aber nicht. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärten, liegt in den höheren Luftschichten ein Tief über Sachsen. Das kann zu einem Wetterumschwung führen.

In Leipzig wird der am Montag wohl noch nicht zu spüren sein. Der Morgen startet mit viel Sonne. Mittags ziehen dann einige Wolken auf, die sich zum Abend hin verdichten, trotzdem kommt die Sonne immer wieder durch und sorgt für sommerliche Bedingungen.

Die Höchstwerte liegen bei 30 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen einige Wolken am Nachthimmel entlang, es bleibt aber trocken und die Temperaturen sinken ab auf bis zu 18 Grad.

Am Dienstag steigt dann die Gewittergefahr. Die Sonne kommt nur selten durch die Wolkendecke und es kann den ganzen Tag leicht regnen bei Temperaturen von maximal 25 Grad.

Eng begrenzte Unwetter mit heftigem Starkregen und Sturmböen seien laut DWD nicht ausgeschlossen.