Erst Sommer und Sonne, dann könnte es gewittern: So wird das Wetter in Leipzig diese Woche
Leipzig - Am Wochenende wurde die Messestadt mit viel Sonnenschein und sommerlichen Wetterbedingungen verwöhnt. Es geht jedoch nicht die ganze Woche so weiter.
Wie die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärten, liegt in den höheren Luftschichten ein Tief über Sachsen. Das kann zu einem Wetterumschwung führen.
In Leipzig wird der am Montag wohl noch nicht zu spüren sein. Der Morgen startet mit viel Sonne. Mittags ziehen dann einige Wolken auf, die sich zum Abend hin verdichten, trotzdem kommt die Sonne immer wieder durch und sorgt für sommerliche Bedingungen.
Die Höchstwerte liegen bei 30 Grad.
In der Nacht zu Dienstag ziehen einige Wolken am Nachthimmel entlang, es bleibt aber trocken und die Temperaturen sinken ab auf bis zu 18 Grad.
Am Dienstag steigt dann die Gewittergefahr. Die Sonne kommt nur selten durch die Wolkendecke und es kann den ganzen Tag leicht regnen bei Temperaturen von maximal 25 Grad.
Eng begrenzte Unwetter mit heftigem Starkregen und Sturmböen seien laut DWD nicht ausgeschlossen.
Leichte Regenschauer am Mittwoch und Donnerstag, doch es bleibt heiß
In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt bei leichten Schauern und eventuell vereinzelten Gewittern. Die Werte sinken ab auf bis zu 16 Grad.
Der Mittwoch wird dann grau. Die Sonne lässt sich den ganzen Tag über nicht blicken, dafür kann es immer wieder leicht regnen. Trotzdem bleibt es sommerlich warm, bei Höchstwerten um 28 Grad.
Dieses Wetter setzt sich dann auch in der Nacht zu Donnerstag durch. Bei vielen Wolken und leichten Regenschauern sinken die Temperaturen ab auf 16 Grad.
Auch am Donnerstag sucht man die Sonne eher vergeblich. Eine dichte Wolkendecke zieht über Leipzig und die kann vor allem in den Morgenstunden auch für einige Schauer sorgen. In der zweiten Tageshälfte bleib es eher trocken. Die Temperaturen könnten wieder die 30-Grad-Marke knacken.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa