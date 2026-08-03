Schweiß-Alarm in Sachsen: Wetterdienst warnt vor starker Hitze

Leipzig - Sachsen muss sich am Montag auf eine neue Hitzewelle einstellen.

In Sachsen wird es am Montag wieder sehr heiß. © Sebastian Willnow/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile des Freistaats die Hitzewarnstufe eins ausgerufen. Das teilte der Wetterdienst am Montag mit.

Die Meteorologen rechnen mit einer starken Wärmebelastung. Diese Warnstufe greift, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen bestimmten Schwellenwert übersteigt. Dieser liegt laut DWD bei etwa 32 Grad.

In Sachsen klettern die Temperaturen auf 30 bis 33 Grad. Die Warnung gilt für sämtliche Landkreise. Ausgenommen ist lediglich der nördliche Teil des Kreises Nordsachsen.